Schweiz enttarnte ihren Spion selber

Deutsche Ermittler erfuhren durch eine Panne, dass der vor elf Tagen in Frankfurt am Main inhaftierte Spion Daniel M. in Deutschland für die Schweiz aktiv war. Die heiklen Akten, die zu dessen Enttarnung führten, stammen aus einem Verhör des ehemaligen freiberuflichen Mitarbeiters des Schweizer Nachrichtendiensts (NDB). Der Agent geriet offenbar selber in Versuchung, illegal Bankkundendaten an Deutschland zu verkaufen. Darum eröffnete die Bundesanwaltschaft Anfang 2015 ein Verfahren gegen ihn. Daniel M. wurde in Gewahrsam genommen.

In einem Verhör erzählte er dann von seinem Engagement für den NDB. Der ehemalige Zürcher Stadtpolizist sollte herausfinden, wie Deutschland ab 2010 zu Bankkundendaten-CDs gekommen war. Darauf waren Angaben zu deutschen Bankkunden mit schwarzen Schweizer Bankkonten abgespeichert. Die Daten wurden illegal kopiert und für teures Geld nach Deutschland verkauft. Später verhökerte Daniel M. selber Bankkundendaten, die sich allerdings als gefälscht erwiesen. Er geriet seinerseits ins Visier der Ermittler.

Uneingeschränkter Einblick

Ende Woche wurde nun bekannt, dass die Bundesanwaltschaft Dritten uneingeschränkten Einblick in die Protokolle des erwähnten Verhörs gewährt hatte. Dabei geht es gemäss «Tages-Anzeiger» um weitere involvierte Personen, die für die Schweiz Licht in die illegalen Verkäufe der Daten-CDs bringen sollten.

Gegen einen Mitbeschuldigten, der die Auskünfte offenbar zu seiner Verteidigung verlangt hatte, läuft in Bochum ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung.

Damit scheinen sich die Mutmassungen von Valentin Landmann, des Schweizer Anwalts von Daniel M., zu bewahrheiten. Landmann hatte am Freitag zu den Medien gesagt, irgendwie seien die Äusserungen seines Mandaten im Schweizer Verfahren an die deutsche General­bundesanwaltschaft gelangt.

Der Nachrichtenagentur SDA gegenüber bestätigt die Bundesanwaltschaft diesen Sachverhalt nun. Sie verteidigt sich auch gleich: Die Voraussetzungen zur Einschränkung der Akteneinsicht seien nicht gegeben gewesen, was Landmann wiederum überhaupt nicht verstehen kann. In der «Tagesschau» von Fernsehen SRF sagte er: «Das hätte niemals passieren dürfen.» Man könne Akten schwärzen, wenn überwiegende private oder öffentliche Interessen es verlangen.

Mittlerweile ist sogar bekannt, wo Landmanns Mandant wohnt. Gemäss «SonntagsBlick» lebt er weitgehend unauffällig in einem Haus im Zürcher Unterland, zehn Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

Bundesanwalt vorgeladen

Die Spionageaffäre hat jetzt ein Nachspiel für Bundesanwalt Michael Lauber. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats hat ihn gemäss «SonntagsZeitung» in dieser Sache vorgeladen. Etliche Schweizer Politiker äusserten sich kritisch zum Vorgehen sowohl des Nachrichtendiensts als auch der Bundesanwaltschaft. Vieles bleibt allerdings weiterhin verworren in dieser Affäre.

Gemäss dem publik gewordenen Haftbefehl gegen Daniel M. bestand dessen nachrichtendienstlicher Auftrag zunächst darin, eine beim NDB vorhandene, allerdings lückenhafte Liste mit persönlichen Daten von Steuerfahndern der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen zu vervollständigen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft erliess dann Ende März 2012 gegen drei Steuerfahnder einen Haftbefehl. Der Vorwurf: nachrichtendienstliche Wirtschaftsspionage und Verletzung des Bankgeheim­nisses.

Dem Haftbefehl ist weiter zu entnehmen, dass der verhaftete Schweizer im Auftrag des NDB und mithilfe eines «zum Zeitpunkt der Informationsbeschaffung in den nachrichtendienstlichen Hintergrund nicht nachweislich eingeweihten» Komplizen einen Maulwurf im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung platziert habe. Dieser sollte weitere Informationen über das Vorgehen der deutschen Behörden beim Ankauf von Steuer-CDs sammeln.

Bundesrat bleibt stumm

Die Schweizer Regierung sagte bisher nichts zur Affäre. Verteidigungsminister Guy Parmelin sagte am Dienstag mit Verweis auf die laufenden Verfahren, er könne und wolle nicht Stellung nehmen. NDB-Chef Markus Seiler ergänzte, dass der Nachrichtendienst generell in der Schweiz und im Ausland aktiv sei. Zu den Aufgaben gehöre auch die Spionageabwehr. Es gelte zu verhindern, dass «jemand mit illegalen Mitteln Geheimnisse stiehlt».

Der Stein des Anstosses, das Bankgeheimins, ist mittlerweile geschleift. Anfang Jahr führte die Schweiz den automatischen Informationsaustausch mit dem Ausland ein. (Berner Zeitung)