Schweiz soll deutschen Insider bestochen haben

Vergangenen Freitag wurde Daniel M. in einem Frankfurter Hotel verhaftet. Der Vorwurf: Spionage – im Auftrag des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Tagesanzeiger.ch/Newsnet liegt der Haftbefehl des deutschen Bundesgerichtshofs vor.

Darin heisst es: «Der nachrichtendienstliche Auftrag des Beschuldigten M. bestand zunächst darin, eine beim NDB vorhandene, allerdings lückenhafte Liste mit persönlichen Daten von Steuerfahndern der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen zu vervollständigen.» Dafür soll M. eine Quelle in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens platziert haben.

Kontakt via Prepaid-Handy von Coop

Gemäss Haftbefehl sollen der NDB und M. via ein Prepaid-Handy von Coop kommuniziert haben. Auch ein Honorar sei geflossen: «Dem Beschuldigten M. ist vom Schweizer Nachrichtendienst NDB für die Platzierung einer Quelle in den Reihen der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung ein Aufwandshonorar von insgesamt 90'000 Euro zugesagt worden.» 40'000 Euro davon sollen als «Motivationszahlungen» an Dritte weitergeflossen sein. Um wen es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

Gegenüber «Blick» äussert sich der angebliche Mittelsmann: Er habe M. «keine Informationen aus dem Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen beschafft». Von den Zahlungen wolle er ebenfalls nichts wissen.

Verhältnis zwischen Bern und Berlin zu gut

NDB-Chef Markus Seiler wolle sich zur Spionage-Affäre nicht äussern und die Bundesanwaltschaft betonte gemäss «Blick», dass M. nie für sie oder in ihrem Auftrag tätig gewesen sei.

Am Dienstag wurde die Schweizer Botschafterin in Berlin ins deutsche Aussenministerium zu einem Gespräch geladen. Dieses teilte am Mittwoch mit, dass das Verhältnis beider Länder sehr gut sei und daher nicht so schnell erschüttert werden könne. (mch/roy)