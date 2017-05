Senioren dürfen sich freuen

Ganz wohl ist es dem Bundesrat offensichtlich nicht. Einerseits hat er sich zwar dem politischen Druck gebeugt: Eine übermäch­tige Mehrheit aus SVP, FDP und CVP will, dass Senioren neu erst mit 75 statt 70 Jahren erstmals zum Arzt gehen müssen, um ihre Fahrfähigkeit abklären zu lassen. Danach sollen wie heute alle zwei Jahre weitere Untersuchungen folgen. Die höhere Alterslimite unterstützt nun auch der Bundesrat, wie seine gestern ver­öffentlichte Stellungnahme zeigt.

Andererseits plagen ihn aber Zweifel. Jedenfalls schlägt er dem Parlament vor, die Erhöhung der Alterslimite mit «flankierenden Massnahmen» zu garnieren. Wie diese genau aussehen sollen, lässt der Bundesrat noch offen.

Das Ziel ist aber klar: Mittels «In­formation und Sensibilisierung» sollen die Behörden die Senioren bei der «Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung unterstützen», wie es der Bundesrat formuliert. Konkret: Mit Briefen, Plakatkampagnen, Fernsehspots oder Kursangeboten will er er­reichen, dass sich motorisierte Senioren weiterhin ab dem 70. Geburtstag Gedanken über ihre automobile Zukunft machen.

Kurse für Fahrassistenten

Denkbar ist für den Bundesrat, dass alle Autofahrerinnen und -fahrer am 70. Geburtstag ein Schreiben vom Strassenverkehrsamt erhalten, das sie ermuntert, über ihre Fahrfähigkeit nachzudenken. Zudem will der Bund dafür sorgen, dass die Fahrlehrer mehr Kurse im Umgang mit elektronischen Assistenz­systemen anbieten. Diese sind in immer mehr Autos eingebaut und können Älteren das sichere Fahren erleichtern, falls sie die Systeme denn einsetzen.

Bei der Begründung dieser Vorschläge werden die Zweifel des Bundesrats spürbar. Aus seiner Sicht führt der erste Arztbesuch dazu, dass viele Senioren zur Einsicht kommen und von sich aus den Ausweis abgeben.

Gemäss einer Schätzung des Bundes haben 2016 insgesamt 9800 Personen im Alter von 70 bis 74 Jahren freiwillig auf ihr «Permis» verzichtet. 60 Prozent davon hätten diesen Entscheid bei der ersten Kontrolle im Alter von 70 Jahren gefällt. Folglich besteht die Gefahr, dass alle diese Personen künftig fünf Jahre länger Auto fahren, obwohl sie das vielleicht nicht tun sollten.

Doch gegen diese skeptische Sichtweise gibt es prominenten Widerspruch: Die Hausärzte un­terstützen die höhere Alters­limite vorbehaltlos, da dank ihr Hunderttausende unnötiger Un­tersuchungen entfielen (siehe Artikel rechts).

Nicht vor 2019

Politisch ist das Anliegen ohnehin kaum mehr aufzuhalten. Damit steht der 75-jährige SVP-Nationalrat Maximilian Reimann aus dem Aargau vor einem Triumph. Er hatte die Forderung 2015 mit einer parlamentarischen Initiative lanciert. Die meisten Experten winkten von Beginn an ab.

Bezeichnender­weise traten auch die Verkehrskommissionen von National- und Ständerat auf die Bremse. Doch in den beiden Kammern fand das populäre Anliegen prompt eine Mehrheit. In der bevorstehenden Session dürfte der Nationalrat definitiv zustimmen, danach folgt der Ständerat. Auch wenn es politisch schnell geht, führt der Bund die Reform aus technischen Gründen voraussichtlich erst Mitte 2019 ein. (Berner Zeitung)