Sparapostel trauen sich selber nicht über den Weg

Würden in der Finanzpolitik dieselben Regeln gelten wie bei der Fahrprüfung, dürfte man die bürgerliche Parlamentsmehrheit nicht auf die Strasse lassen: Sie ist zwar gut in der Theorie, aber schlecht in der Praxis. Das hat die Koalition der Sparfüchse – angeführt von SVP und FDP, teilweise unterstützt von CVP und BDP – diese Woche in der dreitägigen Sondersession des Nationalrats erneut bewiesen.

Im theoretischen Teil waren die Bürger­lichen flott unterwegs. Gleich drei Vorstösse haben sie überwiesen, die neue, abstrakte Regeln für eine haushälterische Finanzpolitik verlangen. Erstens soll der Bund Beiträge an Subventionsempfänger – von Hochschulen über Entwicklungshelfer bis zu Bauern – nur noch dann der Teuerung anpassen, wenn es wirklich eine Teuerung gibt. Ein solches Regime sollte eigentlich selbstverständlich sein, es war bisher aber das Parlament selber, das sich mehrfach darum foutiert hat – Bildungs- und Bauernlobby lassen grüssen.

Zweitens soll der Bundesrat bei künftigen Sparübungen prioritär dort kürzen, wo die Ausgaben stark gewachsen sind, und von der verpönten, aber gängigen «Rasenmäher­methode» abkommen. Davon würden namentlich Armee und Landwirtschaft profitieren. Drittens wird eine «Personalbremse» verlangt: Beschlüsse, die zusätzliche Stellen auf der Verwaltung erfordern, bräuchten im Parlament neu ein qualifiziertes Mehr. So weit, so klar.

Gleichzeitig offenbarten die Bürgerlichen diese Woche im praktischen Teil alte Schwächen. Sobald es konkret wird, werfen sie die Theorie über Bord und helfen eifrig mit, mehr Geld auszugeben. Das zeigte sich diese Woche gleich doppelt: bei den 100 Millionen Franken für die externe Kinderbetreuung, der auf bürger­licher Seite nebst CVP und BDP auch die Hälfte der FDP zustimmte, sowie beim ­4-Milliarden-Kredit für den Regionalverkehr, den sogar ein knappes Drittel der SVP unterstützte.

Beide Entscheide sind fragwürdig. Kitas sind Sache der Kantone und Gemeinden, die selber wissen, wo welche Angebote nötig sind; und beim ­Regionalverkehr hat das Parlament die Schleusen noch mehr geöffnet als vom Bundesrat geplant. Dass das Parlament so leichtfertig Geld ausgibt, obwohl in den nächsten Jahren Defizite von je 1 Milliarde Franken drohen, ist beunruhigend.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit ihren theoretischen Sparbeschlüssen beweisen die Bürgerlichen, dass sie sich selber nicht ganz über den Weg trauen. Der gute Wille zu mehr Selbstdisziplin ist erkennbar. Enttäuschend bleibt, dass das Parlament bisher nicht fähig ist, Einzel­interessen dem übergeordneten Ziel eines stabilen Haushalts unterzuordnen. Da ist es nur konsequent, dass die Bürgerlichen versuchen, mit abstrakten Regeln den eigenen Spielraum einzuengen. Solange sie es nicht wagen, dieser oder jener Anspruchsgruppe auf die Füsse zu treten, brauchen sie auch keine Beinfreiheit.



Mail:fabian.schaefer@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)