US-Botschafterin Suzan LeVine macht einen Abflug

Am Freitag befinden sich Suzan Le­Vine und ihre Familie auf dem Heimflug in ihre Wohnstadt ­Seattle. Es ist kein Zufall, dass die US-Botschafterin für die Schweiz ausgerechnet am 20. Januar 2017 von ihrer Funktion zurücktritt. In Washington leistet heute Donald Trump den Amtseid und wird somit zum 45. Prä­sidenten der USA.

Ein Zeichen setzt LeVine bereits bei ihrem Amtsantritt in Bern am 2. Juni 2014. Den Eid leistet die technologiebegeisterte Obama-Anhängerin auf einem E-Book, auf dem die US-Ver­fassung abgebildet ist. Damit sorgt sie im diplomatischen Korps der USA für Aufsehen.

LeVine nutzt Technologie auch, um in einen Dialog mit den Schweizern zu treten. Sie muss dabei aber schmerzhaft er­fahren, dass soziale Medien di­plomatische Tretminen in sich bergen. Als sie auf Facebook schreibt, dass an Schweizer Skiliften «Chaos» herrsche, sorgt das in der Tourismusbranche für Irritationen.

LeVine treibt in der Schweiz die von Obama geforderte Bürgerdiplomatie weiter. Es ist eine Form der zwischenstaatlichen Beziehungspflege, die den Bewohnern beider Länder nützen soll. So engagiert sich die 47-Jährige für einen Austausch von Schweizer Firmen und US-Unternehmen bei der Lehrlingsausbildung.

Es ist ein Weg, den sie nach ihrer Rückkehr in die USA fortsetzen will. «Mein Mann und ich werden mit dem Bundesstaat Washington und den Firmen dort zusammenarbeiten, um die Lehre nach Schweizer Vorbild einzuführen», sagt sie gegenüber dieser Zeitung.

Dankbar für Schweizer Neutralität

Doch LeVine setzt auch US- Interessen knallhart durch. Sie verwahrt sich persönlich dagegen, dass die Schweiz dem US-Whistleblower Edward Snowden Schutz gewährt. Und sie macht klar, dass die USA von der Schweiz ein schärferes Urheberrechtsgesetz wünschen.

Trotzdem zeigt sich LeVine dankbar gegenüber der Schweiz, nicht zuletzt auch wegen der Ver­mittlerrolle des Landes bei den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran: «Ich bin zur Einsicht gelangt, dass die Schweizer Neutralität eine unterschätzte und zugleich entscheidende Rolle für den Weltfrieden spielt», so LeVine. Wer ihre Nachfolge antritt, ist unklar. Präsident Donald Trump hat noch niemanden nominiert.

Der Posten in Bern wird normalerweise an Personen vergeben, die den Präsidenten im Wahlkampf mit signifikanten Summen unterstützt haben. Führungslos ist die US-Botschaft deswegen nicht. Die stellver­tretende Chefin Tara Feret Erath wird als Chargé d’Affaires das Tagesgeschäft leiten. (Berner Zeitung)