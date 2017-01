Was hält Pflegefachleute im Beruf?

Die Zahl älterer Menschen in der Schweiz steigt an. Damit nimmt auch der Bedarf an Pflegepersonal zu. Laut dem Berufsverband der Pflegefachleute lässt sich dieser Bedarf nicht ohne zusätzliche Massnahmen decken. Er warnt vor einem drohenden Notstand und will nun mit einer Volks­initiative erreichen, dass mehr Menschen in der Pflege arbeiten. Grundsätzlich sind drei Ansätze möglich, wie das Pflegepersonal aufgestockt werden kann:

Die Schweiz bildet mehr Pflegefachleute aus. Laut den Initianten ist das nötig. Derzeit würden zu wenig junge Leute einen Beruf in der Pflege ergreifen, sagen sie.

Laut den Initianten ist das nötig. Derzeit würden zu wenig junge Leute einen Beruf in der Pflege ergreifen, sagen sie. Die Schweizer Spitäler und Heime füllen Lücken mit Fachleuten aus dem Ausland. Für die Initianten ist dies keine Lösung, obwohl bereits heute viele Pflegende aus dem Ausland stammen. Es sei nicht garantiert, dass die Schweiz langfristig ausländische Pflegefachleute rekrutieren könne und ausserdem sei es aus ethischen Gründen nicht richtig, weil dieses Personal dann im Ausland fehle, so die Initianten.

Fast 90 Prozent sind zufrieden

Doch welche Anstrengungen braucht es? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn Pflegefachleute sind offenbar mit ihrem Beruf durchaus im Reinen. Bei der Umfrage für die Studie «Nurses at work» gaben 88 Prozent der teilnehmenden Fachpersonen an, mit ihrer Stelle im Gesundheitsbereich zufrieden zu sein. In einigen Punkten waren sie sogar zufriedener als ihre Kolleginnen, die den Gesundheits­bereich verlassen hatten.

René Schwendimann, einer der Studienautoren, untermauert diese Zahlen mit den Resultaten weiterer Umfragen. Er leitet die Abteilung Patientensicherheit am Unispital Basel und befasst sich seit Jahren mit der Pflegesituation. «Pflegefachleute schätzen das Arbeitsklima, die flexiblen Arbeitszeiten und dass ihre Arbeit anerkannt wird», sagt er. Eine europaweite Studie aus dem Jahr 2012 zeigt zudem, dass in der Schweiz «nur» 6 Prozent der Pflegenden dazu tendierten, den Beruf zu verlassen. In Deutschland waren es 17 Prozent.

Dieselbe Studie zeigt weiter auf, dass Burn-out ein Grund dafür ist, dass Pflegende den Berufsaustritt erwägen. Umgekehrt ist das Mitspracherecht am Arbeitsort ein Grund, der sie im Beruf hält. Angesichts dieser Tatsache müssen zwei Ergebnisse aus der Studie «Nurses at work» zu denken geben: Mit dem Mitspracherecht bei Entscheidungen waren nur 38 Prozent zufrieden und über ein Viertel (28 Prozent) äusserte Erschöpfungsgefühle.

Gutes Team und gute Führung

Für Schwendimann sind deshalb neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen, Verantwortung und das Vorbeugen von Erschöpfung im Zusammenhang mit hoher Arbeitsbelastung wichtige Ansatzpunkte dafür, Pflegefachleute im Beruf zu halten. Dafür sei die konkrete Arbeitssituation auf der Station oder der Abteilung massgebend: «In einem guten Team unter guter Führung zu arbeiten, ist zentral – wichtiger, als 150 Franken mehr Lohn im Monat zu er­halten.» (Berner Zeitung)