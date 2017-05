Wie der Finanzausgleich zur Falle wird

Man kennt das Problem von den Steuern. Jemand steht vor der Frage, ob er 10 Prozent mehr arbeiten soll, um 1000 Franken mehr zu verdienen. Was wird er wohl tun, wenn er 900 Franken gleich wieder verliert, weil er mehr Steuern bezahlen muss? Dankend ablehnen wird er.

Zum Glück gibt es bei den ­Steuern keine derart massiven Abschöpfungsquoten von 90 Prozent. Im Finanzausgleich gibt es sie. Zwei verblüffende Einzelfälle aus Meilen ZH und Freienbach SZ illustrieren das Problem der «Grenzabschöpfung», das weit über die Kantone ­Zürich und Schwyz hinausreicht.

Millionen von Martullo

In Meilen sorgte Roberto Martullo für grosse Augen, als er letzten Dezember an der Gemeindeversammlung eine Steuernachzahlung von 6,4 Millionen Franken von seiner Frau, Ems-Chefin Magdalena Martullo Blocher, ankündigte. Mit dieser Enthüllung vermochte er die Versammlung von einer Steuererhöhung ab­zuhalten. Allerdings sind die Geldsorgen der Gemeinde damit gar nicht gelöst, da sie den grössten Teil des Geldsegens – 90 Prozent – in den innerkantonalen ­Finanzausgleich der Zürcher Gemeinden einzahlen muss.

In Schwyz verkündete das ­Finanzdepartement im März ein veritables Steuerwunder. Ein einziges Unternehmen hat dem Kanton 62 Millionen Franken Steuern überwiesen, einmalig und völlig unerwartet. Offenbar war die hoch potente Firma neu nach Freienbach gezogen. Das Verrückte daran ist, dass sich die Schwyzer über den Geldsegen gar nicht freuen können. Der vermeintliche Gewinn entpuppt sich hier sogar als Minusgeschäft: «Dank» des Unternehmens muss Schwyz voraussichtlich 65 Millionen Franken mehr in den nationalen Finanzausgleich (NFA) einzahlen.

Wie kann das sein? Warum schöpft der Finanzausgleich zusätzliche Steuereinnahmen in Meilen zu 90 Prozent und im Kanton Schwyz sogar zu mehr als 100 Prozent ab?

Selber schuld?

Die saloppe Antwort: Weil die Meilemer und Schwyzer zu tiefe Steuern haben. Wären die Steuersätze höher, müssten Martullos und die Freienbacher Firma mehr Steuern abliefern, und es bliebe nach Abzug des Tributs an den Finanzausgleich mehr Geld vor Ort übrig.

Die Eidgenössische Finanzverwaltung umschreibt den Sachverhalt auf Nachfrage wie folgt: «Wenn ein Kanton mehr in den Finanzausgleich einzahlen muss, als er zusätzlich einnimmt, dann ist dies ein Zeichen für sehr tiefe Steuersätze.»

Relevant ist die Grösse des Topfs, aus dem Gemeinden und Kantone Steuern abschöpfen können. Wie viel sie effektiv abschöpfen, ist für den Finanzausgleich aber egal.

Im Finanzausgleich spielt die Höhe der effektiven Steuereinnahmen grundsätzlich keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr das Ausmass der Einkommen, Vermögen und Firmengewinne, die in einer Gemeinde oder einem Kanton verfügbar sind und besteuert werden können.

Im Jargon ist die Rede vom «Ressourcenpotenzial» oder der «Steuerkraft». Bildlich gesprochen: Relevant ist die Grösse des Topfs, aus dem Gemeinden und Kantone Steuern abschöpfen können. Wie viel sie effektiv abschöpfen, ist für den Finanzausgleich aber egal.

Die Steuerkraft entscheidet

Wenn nun zum Beispiel die Familie Martullo plötzlich viel mehr Einkommen deklariert, führt dies im Zürcher Finanzausgleich zu einem Anstieg der Steuerkraft Meilens. Die Gemeinde wird ­«reicher» und muss mehr Geld einzahlen.

Dasselbe Spiel in Schwyz, einfach verzögert: Weil die Daten aller Kantone immer erst spät vorliegen, hinkt der NFA der Gegenwart vier Jahre hinterher. Wegen des «Reichtumsschubs» durch die Freien­bacher Firma muss Schwyz erst ab 2020 mehr in den NFA einzahlen.

Schwyz in der «NFA-Falle»

In Schwyz ist das Problem als «NFA-Falle» bestens bekannt. Ein Gutachten hat ergeben, dass die milde Unternehmensbesteuerung für den Kanton ein Minusgeschäft ist. Jede Firma, die neu zuzieht, kostet ihn mehr Geld im NFA, als er von ihr an Steuern einnimmt. Der kantonale Steuerfuss für Firmen müsste von 170 auf 180 Prozent erhöht werden. Genau dies schlug die Regierung letzten Herbst vor, doch der Kantonsrat lehnte ab.

Das freute die Gemeinden, für welche die Firmen lukrativ sind. Zudem fanden die Bürgerlichen, wenn man die Steuern der Angestellten der Firmen einrechne, lohne sich das Ganze auch für den Kanton. Denn die Besteuerung der Einkommen und Vermögen sei in Schwyz «kosten­deckend», wie die Regierung formuliert. Das ist in NFA-Zeiten in Steuer­oasen offenbar keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Fall Schwyz zeigt, wie der NFA dem Steuerwettbewerb Grenzen setzt. Wer sie überschreitet, legt drauf.

Kein Anreiz für Uri, Jura, Bern

Allerdings sind die Schwyzer Unternehmenssteuern ein Ausnahmefall. Insgesamt ist die NFA-Abschöpfung bei den ­«reichen» Geberkantonen kleiner als auf der anderen Seite der Umverteilung: bei den «ärmeren» Kantonen, die im Finanzausgleich Geld erhalten. ­Locken sie Firmen oder gute Steuer­zahler an, sinken unweigerlich ihre Einnahmen aus dem NFA. Die Luzerner sind in diese Falle getappt und müssen nun über eine Steuererhöhung abstimmen (siehe Kasten).

Am tiefsten in der Falle sitzen die «ärmsten» Kantone wie Jura, Uri, ­Glarus, Wallis, Bern, Solothurn oder Freiburg. Das liegt daran, dass der NFA die Ausgleichsmilliarden progressiv verteilt: Die «ärmsten» Kantone erhalten überproportional viel Geld. Am unteren Ende der Rangliste, bei den Kantonen Jura und Uri, kommt es zu einer vollständigen Abschöpfung – und dies nicht nur bei den Firmen wie in Schwyz, sondern generell.

Diese Kantone könnten sich eigentlich vom Steuer- und Standortwettbewerb abmelden und sich auf das NFA-«Existenzminimum» verlassen. Bei den meisten Nehmerkantonen schöpft der NFA zusätzliche Steuerkraft zu demotivierenden 60 bis 100 Prozent ab.

Das freie Grundeinkommen

Ähnlich sieht es für einen grossen Teil der Gemeinden aus, die im innerkantonalen Finanzausgleich Geld erhalten. Die Denkfabrik Avenir Suisse wies 2013 in einer Studie nach, dass 60 Prozent aller Deutschschweizer Gemeinden voll in der Falle sitzen: Verbessern sie ihre Steuerkraft, wird dies im Finanzausgleich ganz oder fast ganz kompensiert.

Für die meisten Ge­mein­den ist es eigentlich gar nicht mehr inte­res­sant, in den Standortwettbewerb zu investieren.

Das liegt daran, dass «ärmere» Gemeinden in vielen Kantonen eine garantierte Minimalausstattung – eine Art «bedingungsloses Grundeinkommen» – erhalten. Ziehen gute Steuerzahler zu, sinken im Gegenzug die Zuschüsse. Für diese Gemeinden ist es rein finanziell betrachtet kaum interessant, die Steuern zu senken oder in die Infrastruktur zu investieren, um neue Steuerzahler anzulocken.

Die Steuerausfälle oder die Investitionen müssen sie erstens allein tragen. Und wenn neue Steuerzahler zuziehen, geht zweitens auch noch Geld im Finanzausgleich verloren.

Auch in Zürich und Bern

Im Kanton Zürich sind vier Fünftel aller Gemeinden in dieser ­Situation, da hier das «Grundeinkommen» sehr hoch angesetzt ist (95 Prozent des Durchschnitts aller Gemeinden). In Bern trifft das «nur» etwa auf die Hälfte aller Gemeinden zu. Ihnen allen gibt der Finanzausgleich abstruse Anreize: Finanziell ist es für sie interessanter, wenn eine Familie zuzieht, die keine Steuern zahlt, als ein rentables Unternehmen.

Fazit: Der Finanzausgleich ist ein kräftiger Lustkiller im Standort- und Steuerwettbewerb. Vielfach ist es fast schon bewundernswert, dass sich Gemeinden und Kantone trotzdem noch anstrengen. (Berner Zeitung)