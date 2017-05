Wie haben Sie gestimmt – und warum?

Am Sonntag entscheidet sich, ob in der Schweiz der Bau neuer AKW verboten und erneuerbare Energien stärker gefördert werden. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wer hat Sie im Abstimmungskampf am meisten überzeugt? Welche Argumente haben bei Ihnen verfangen? Und braucht die Schweiz dereinst Gaskombikraftwerke?

Nehmen Sie an der titelübergreifenden Tamedia-Nachbefragung teil und sagen Sie uns, wie Ihr Stimmentscheid zustande gekommen ist. Die Umfrage wird von den Politologen Fabio Wasserfallen und Lucas Leemann gewichtet. Die Resultate erfahren Sie nächste Woche.

Hier geht es zur Tamedia-Nachbefragung. (Berner Zeitung)