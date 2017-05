Wirbel um Putzarbeit im Gotthardtunnel

Bei der Berner Oberländer Firma Brügger HTB hat man sich zu früh gefreut. Der Familienbetrieb mit seinen 30 Mitarbeitern darf den Gotthard-Basistunnel nun vorläufig doch nicht putzen. Obwohl das Bundesverwaltungs­gericht vor einem Monat befand, dass die SBB den Zuschlag zu Unrecht an Brüggers Konkurrenz vergeben hatten. Laut den Richtern hätten die SBB daraufhin den Zuschlag direkt der Firma Brügger geben dürfen.

Doch am Dienstag wurde klar: Die SBB bevorzugen die Variante «Zurück an den Start»: Statt die Firma Brügger mit der Tunnelreinigung zu beauftragen, schreiben sie den Auftrag erneut aus. «Man nehme den Entscheid der SBB zur Kenntnis», sagt Beat Brügger, enttäuschter Patron des Kleinbetriebs aus Frutigen.

Gefährliche Arbeiten

Vor dem Hintergrund der ersten Ausschreibung und des Gerichtsurteils ist die neue Ausschreibung irritierend: Die SBB stellen nun plötzlich an die Bewerber viel tiefere Anforderungen als beim ersten Mal. Damals hatten die SBB in den sogenannten Eignungskriterien von den Bewerbern ausdrücklich «Fachkompetenz und Erfahrung in Tunnel­reinigung mit vergleichbarer Ausdehnung und Komplexität verlangt».

Nicht umsonst: Es gilt Dutzende von Kilometern tief im Gotthardmassiv bei Temperaturen von über 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit Schmutz zwischen Oberleitungen und Tunneldecke, Geleisen und Tunnelwänden mit Spezialgeräten abzusaugen. Während Brügger jahrelange Erfahrung im Reinigen des Lötschberg-Basistunnels vorwies, hat die Konkurrentin, die Firma ISS Kanal Services AG mit ihren 220 Mitarbeitern, keinerlei Erfahrung in Sachen Tunnelreinigung vorzuweisen: Als Referenz hat die ISS bloss die Reinigung eines ­Aufzuges in einem vertikalen Schacht angegeben. Dieser habe nichts mit einem langen Tunnel gemein, die ISS erfülle das Eignungskriterium deshalb in keiner Weise, hatte das Gericht befunden. Das war der Grund, warum es den Zuschlag an Brüggers Konkurrentin aufgehoben hat.

Statt Erfahrung im Reinigen eines «Tunnels mit vergleichbarer Ausdehnung» verlangen die SBB in der neuen Ausschreibung nun bloss noch Erfahrung im Reinigen einer simplen Kaverne. Wobei die Bewerber nachweisen müssen, wie sie der «Herausforderung von Staub und Hitze begegnen». Pikanterweise sind die Anforderungen nun so tief angesetzt, dass auch Brüggers Konkurrentin sie wohl problemlos erfüllt.

Verlierer im Vorteil

Die SBB sehen das anders: Man habe die Eignungskriterien bloss präzisiert. Man habe sich aus Gründen der Gleichbehandlung der Anbieter für eine Neuausschreibung entschieden. Nicht nur die ISS Kanal Services AG, sondern auch die Brügger HTB habe ein Eignungskriterium nicht erfüllt.

In der Tat gab es in der Offerte der Brügger HTB ebenfalls einen Mangel – allerdings bloss einen kleinen Formfehler: Die Bewerber müssen ein Qualitätssicherungssystem haben. Brügger hatte angegeben, über ein solches System zu verfügen, den Nachweis aber nicht beigelegt. Die SBB hätten diesen laut dem Gericht problemlos nachfordern können.

Brügger bewirbt sich erneut

Trotz der Verzögerungen ist die Reinigung des Gotthardtunnels laut den SBB gewährleistet: Die Bahn vergab sie provisorisch an die ISS Kanal Services AG, an jene Firma also, welche laut Gericht die Anforderungen gar nicht erfüllt. Der Brügger HTB, der Siegerin des Gerichtsverfahrens, bleibt die Option, sich nun noch einmal zu bewerben. Das wird sie laut Patron Brügger auf jeden Fall tun. Dem Gewinner winken 7 Millionen Franken Umsatz verteilt über sechs Jahre. (Berner Zeitung)