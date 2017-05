Zeche bleibt an Kantonen hängen

Kantone und Gemeinden schreien immer lauter um Hilfe: Die Asylkosten wachsen ihnen schon heute über den Kopf – Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Allein seit 2012 haben rund 55 000 Asylsuchende hierzulande ein Bleiberecht erhalten. Für sie müssen Kantone und Gemeinden künftig allein aufkommen – die Abgeltungen des Bundes laufen ab diesem Jahr aus.

Für jeden Flüchtling zahlt der Bund heute in den ersten fünf Jahren und für jeden vorläufig Aufgenommenen in den ersten sieben Jahren eine Globalpauschale von rund 18 000 Franken pro Jahr an die Kantone. Das soll deren Ausgaben für Sozialhilfe, Krankenkasse, Unterbringung und Betreuung decken. Hinzu kommt eine einmalige Integrationspauschale von 6000 Franken pro Flüchtling. Das reiche hinten und vorne nicht, reklamieren die Kantone und fordern mehr Geld aus Bern.

Pro Jahr eine Viertelmilliarde

Sekundiert werden sie dabei von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos), die vor einer «tickenden Zeitbombe» warnt. Denn ob Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene: Die Mehrheit bleibt auch nach Jahren ohne Job und lebt von der Sozialhilfe (siehe Grafik). Die Skos geht aufgrund der aktuellen asylpolitischen Entwicklung davon aus, dass mittelfristig pro Jahr zusätzlich 10 000 Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene durch die kantonale und kommunale Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Die Kosten pro Kopf und Jahr veranschlagt sie mit 25 000 Franken. Macht mittelfristig eine Viertelmilliarde mehr Sozialhilfekosten – pro Jahr. So manche Kommune fürchtet nun den finanziellen Kollaps.

Viele bleiben ohne Job

Die Zeit drängt. Doch Justizministerin Simonetta Sommaruga und ihr Staatssekretariat für Migration hatten bislang kein Musikgehör für die Forderung aus den Kantonen. Kein Wunder: Im Bundesbudget 2017 figurieren die Asylkosten bereits heute mit rekordhohen 1,9 Milliarden Franken, und für nächstes Jahr sind bereits 2,4 Milliarden ver­anschlagt. Auch der Nationalrat tritt daher auf die Kostenbremse. Er versenkte am Mittwoch eine Motion von FDP-Ständerat Philipp Müller (AG), die in der kleinen Kammer noch locker durchgegangen war. Sie verlangte, dass der Bund die Kantone entlastet und für zehn Jahre die vollen Asylkosten übernimmt (siehe Box).

Natürlich hätten sich die Kantone gefreut, wäre Müllers Vorstoss durchgekommen. «Wir unterstützen jede Initiative, die darauf ausgerichtet ist, die Aufwendungen der Kantone im Asylbereich adäquat abzugelten», sagt auf Anfrage Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der kantonalen Sozialdirektorenkonferenz.

Doch eine blosse Verlängerung der heutigen Bundeszahlungen ist kaum das, was Kantone und Gemeinden anstreben. Zumal das wertvolle Zeit kosten würde, bis mehr Geld fliesst. Darauf können die Kantone nicht warten. Sie drängen darauf, dass ihnen der Bund möglichst rasch unter die Arme greift.

Akuter Bedarf

Ihren Bedarf belegten die Kantone unlängst mit harten Zahlen. Besonders akut ist er bei der wachsenden Zahl von unbegleiteten Minderjährigen. An deren Unterbringung und Betreuung hat sich der Bund bislang nicht beteiligt. Allein dadurch entstehen den Kantonen ungedeckte Kosten von bis zu 73 Millionen Franken pro Jahr. Und für eine wirkungsvollere Integration in den Arbeitsmarkt rechnen sie mit 18 000 Franken pro Kopf, also dreimal mehr, als ihnen der Bund heute dafür zahlt. «Wir erwarten eine substanzielle Erhöhung der Global- und der Integrationspauschale», sagt daher Szöllösy.

Da dürfte Bern kaum mitmachen. Angesichts der Finanzlage werden Bund und Kantone Prioritäten setzen müssen. Ein Zuschuss des Bundes via moderat erhöhter Globalpauschale an die Betreuungskosten für Minderjährige scheint unverzichtbar. Noch wichtiger ist für Kantone und ­Gemeinden aber die verstärkte Unterstützung der Integrationsmassnahmen. Beides zusammen ist langfristig das wirksamste Mittel gegen explodierende Sozialhilfekosten. (Berner Zeitung)