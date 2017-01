Mein Ein und Alles

Es flossen Tränen, als Barack Obama vor zwei Wochen seine Abschiedsrede hielt. Der abtretende US-Präsident selbst tupfte sich mehrmals das Augenwasser weg, und Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernseher werden wohl spätestens dann, als er sich bei seiner Frau Michelle bedankte und diese als «my best friend» bezeichnete, geschnieft haben vor lauter Rührung über diesen Satz, über diese öffentliche Liebeserklärung.

Barack Obamas Abschiedsrede lobt er Michelle als «my wife, the mother of my children und my best friend». Video: NDTV/Youtube

Pasqualina Perrig hat bei Obamas Bemerkung ebenfalls aufgehorcht. Aber sie war nicht gerührt. Für die emeritierte Psychologieprofessorin der Universität Bern handelt es sich vielmehr um eine Aussage, die zur heutigen Zeit und zur heutigen Vorstellung einer Beziehung passt: als Ehepartner beste Freunde zu sein.

Während früher von Seelenverwandtschaft gesprochen wurde, reden Paare heute vom besten Freund. Gemeint ist dasselbe: die gleiche Wellenlänge und gemeinsame Interessen. An der neuen Wortwahl zeigt sich aber das moderne Beziehungsideal. Freundschaft bedeutet, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, ein Team ist, zusammenhält und sich blind vertraut. Das klingt gut, nach Ehrlichkeit und Gleichberechtigung und Geborgenheit, bloss: Sollten Ehepartner wirklich beste Freunde sein?

Bruder-Schwester-Verhältnis statt Leidenschaft

Es existiert erstaunlich wenig Forschungsmaterial dazu. Eine aussagekräftige Studie aber gibt es; sie wurde nicht von einem Psychologen gemacht, sondern 2015 vom Ökonomen John Halliwell an der Universität von British Columbia. Halliwell beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Glück und zeigte anhand von Untersuchungen in den USA, Kanada und Grossbritannien auf, dass der gemeinsame Nenner von glücklichen Ehen darin besteht, dass sich die Partner gegenseitig als «best friend» bezeichneten.

Das Resultat sorgte für Aufsehen, es hiess, Halliwell habe den Schlüssel für das Glück zu zweit gefunden. Er hielt deshalb fest: «Wir sagen nicht, dass man seinen besten Freund oder seine beste Freundin heiraten soll. Das ist nicht das Ergebnis unserer Untersuchung. Wir sagen nur, man sollte seinen Partner wie den besten Freund behandeln.»

«Es sind eher die weniger sexy Sachen, die Paare zusammenhalten.»Pasqualina Perrig, emeritierte Psychologieprofessorin

Professorin Perrig weiss aufgrund ihrer eigenen Forschung, dass es «eher die weniger sexy ­Sachen sind, die Paare zusammenhalten», sprich die sichere Basis, das Vertrauen, das Aufeinanderzählen-Können. Frische Beziehungen, egal, ob mit 20, 40 oder 60, lebten von anderen Elementen, von den Gegensätzen, von der Leidenschaft, von allem Möglichen, aber nicht von Freundschaft. Gerade in langjährigen Partnerschaften aber bekomme diese ein stärkeres Gewicht und würde als wichtiger bewertet.

Trotzdem glaubt Pasqualina Perrig nicht, dass Freundschaft für eine erfüllende Beziehung sorgt: Weil zu viel Vertrautheit und Sicherheit genauso schädlich seien wie zu wenig. Es klingt ja tatsächlich etwas nach Bruder-Schwester-Verhältnis, praktisch wie die Beschreibung eines robusten Allwetterschuhs – aber ganz sicher nicht nach Leidenschaft. Und Platz für Geheimnisse bleibt da auch nicht. Die sind aber nötig, denn: «Zu wenig Spannung und zu viel Selbstverständlichkeit sind der Tod jeder Lust», sagt Professorin Perrig.

Liebesheirat statt Heirat aus ökonomischen Gründen

Dass die Freundschaft dennoch zum Beziehungsideal geworden ist, hat mit unserer Zeit zu tun. Die amerikanische Historikerin Stephanie Coontz führt in ihrem Standardwerk «Marriage, A History – How Love Conquered Marriage» aus, wie aus einer einst pragmatischen Sache eine Angelegenheit wurde, die überfrachtet ist mit ­gigantischen Erwartungen ans Gegenüber.

Die Ehe basierte ursprünglich auf ökonomischen Überlegungen; es sollten damit Vermögen vergrössert, Ländereien zusammengelegt, Arbeitskräfte dazugewonnen werden. Dass sowohl Frauen als auch Männer ihren Partner selbst wählen dürfen, ist vergleichsweise neu. Die Idee der Liebesheirat kam erst vor rund 250 Jahren auf, und gerade mal Anfang des 19. Jahrhunderts änderte sich die Idee dessen, was eine gute Ehe ausmacht, grundlegend. Es sollte ­allen Beteiligten dabei gutgehen, konkret auch Frau und Kindern. Die Vorstellung schliesslich, dass die Ehe, genauer: der Partner, einen glücklich machen soll, ist erst seit den 1960er-Jahren präsent.

Emanzipation führte zu neuem Beziehungsideal

Dass die Liebe nun auch noch eine innige Freundschaft beinhalten soll, liegt an den veränderten Geschlechterverhältnissen. In der Schweiz herrschte bis in die 80er-Jahre eine klare Rollenteilung: Der Mann galt von Gesetzes wegen als Oberhaupt der Familie und war zuständig fürs Geld, die Frau durfte ohne seine Einwilligung keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen und hatte sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Und: ihre sexuellen Pflichten zu erfüllen.

Das war Teil des Deals und erklärt, weshalb Vergewaltigung in der Ehe damals nicht als strafbar angesehen wurde. Mit der Emanzipation entstand ein gleichberechtigtes Beziehungsideal, Paare wollten sich auf Augenhöhe begegnen. Es passt daher, dass ein moderner Mann wie Barack Obama seine ebenso gut ausgebildete Frau als «best friend» bezeichnet; ­dieselbe Äusserung vom neuen US-Präsidenten in Bezug auf seine Gattin scheint unvorstellbar.

«My best friend» ist eine männliche Sichtweise

Dass mit Obama ein Mann von seiner Frau als engster Vertrauter sprach, mag viele besonders gerührt haben. Pasqualina Perrig indes hat genau das nicht überrascht: weil es sich dabei um eine maskuline Sichtweise handle. Vor allem Männer bezeichneten ihre Partnerinnen als besten Freund, umgekehrt sei das seltener der Fall.

Weil Frauen in der Regel sozial besser eingebettet sind und mehr Freundschaften pflegen, sind sie emotional nicht ausschliesslich auf den Partner angewiesen; sie holen sich Trost und Rat auch ausserhalb der Beziehung. Männer hingegen, da ist sich die Forschung aufgrund der klaren Datenlage einig, haben nebst der eigenen Partnerin oft wenige oder keine Bezugspersonen.

«Männer sind oft regelrecht verloren ohne ihre Frauen.»Pasqualina Perrig, emeritierte Psychologieprofessorin

Sie kommen deshalb meist schlechter mit einer Trennung zurecht – das zeigt sich besonders nach dem Tod der Partnerin. Das Risiko des sogenannten Nachsterbens – entweder durch Suizid oder durch Krankheit – ist für Männer um ein Vielfaches höher als für Frauen. «Männer», sagt Professorin Perrig, «sind oft regelrecht ­verloren ohne ihre Frauen.» Mit deren Tod verschwindet auf einen Schlag alles, was sie an persönlichem, intimem Austausch hatten.

Den Partner oder die Partnerin als besten Freund zu sehen, bedeutet also auch eine grosse Abhängigkeit. Das kann nicht gut sein für eine Beziehung, und die Vorstellung, der Partner müsse alles für einen sein, genauso wenig – es macht sie vielmehr anfälliger. Professorin Perrig sagt: «Die Anspruchs­haltung an eine Partnerschaft ist ­heute enorm, so gross wie noch nie in der Geschichte. Die Frau soll sexy sein, Geliebte, eine tolle ­Mutter und die beste Freundin, der Mann feinfühlig und ein engagierter Vater, aber bitte erfolgreich im Beruf.» Angesichts solch hoher ­Erwartungen sei ein Scheitern unvermeidlich.

Was braucht es denn nun, wenn Freundschaft zu viel ist, aber auch niemand zurück will zur Zweck­gemeinschaft? «Eine realistische Einschätzung», sagt Perrig. «Eine gemeinsame Basis, das schon, aber eben auch Komplementarität, also die Bereitschaft, das Gegenüber als bereichernde Ergänzung zu empfinden und zu akzeptieren.» Klingt doch auf liebevolle Art vernünftig. Und eindeutig sexier als das Neutrum «bester Freund». (SonntagsZeitung)