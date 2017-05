Unter Greisen

Vor drei Wochen geschah etwas Seltsames. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, alterten auf einen Schlag um 30 Jahre. Sass ich vorher Dramaturginnen und Schau­spielern mit Undercut oder Afro gegenüber, so hatte auf einmal jeder meiner Gesprächspartner wirres graues Haar – wenn er überhaupt noch Haare hatte.

Aber nicht nur die Haare, sondern auch die Migranten verschwanden wie auf einen Schlag von der Bildfläche. Es gab keine Nordafrikaner mehr, keine Kongolesen, nicht einmal ein paar Rumänen oder immerhin Türken. Es war wie in einem Gedicht von Gryphius, dem Vergänglichkeits-Poeten des Barock: Das ­jugendliche Völkergewirr des internationalen Theaterlebens hatte sich in eine Gruppe glatzköpfiger Herren und alter Damen in Businesskostümen verwandelt.

Der Grund für all das: Ich bin vor drei Wochen Intendant geworden. Und Intendanten sind, wie fast alle Mitarbeiter in den höheren Leitungsgremien von Theatern: weiss, bis auf wenige Ausnahmen männlich und mittleren bis fortgeschrittenen Alters. Ich bin kein Altersrassist, Jugendliche langweilen mich meist zu Tode. Nichts Öderes als die schnellen Ideen von Jungregisseuren, mich selbst nicht ausgenommen. Die Kunst kennt kein biologisches Alter. Nichts Öderes als die schnellen Ideen von Jungregisseuren, mich selbst nicht ausgenommen. Die Kunst kennt kein biologisches Alter.

Doch das Sein bestimmt das Bewusstsein. Als junger Student hatte ich eine Zeit lang eine mexikanische Freundin, deren Familie in einer ­Gated Community am Rand einer der Drogenstädte Nordmexikos lebte. Ihre Mutter war noch nie im Stadtzentrum gewesen, irgendwie gab es die Stadt und deren Probleme gar nicht für sie. Was auch kein Wunder war: Traten die Einwohner doch nur als fröhliche Putzfrauen, Köchinnen und Wachmänner in Erscheinung.

«Warum essen die Leute nicht einfach Kuchen?», fragte die französische Königin Marie Antoinette, als ihr berichtet wurde, dass es in den Pariser Armenquartieren kein Brot mehr gab. In ihrem Palast machte sie es ja auch so. Die Wandlung von liberalen Menschenfreunden in zynische Fieslinge lässt sich als Effekt eines über lange Zeit eingeengten Blickwinkels erklären. Niemand ist blinder als die hohen Manager, sitzen sie doch immer in den gleichen, von ihren sozialen Doubles bevölkerten Gremien. Man kann die ganze Welt bereisen – wenn man es per Businessclass tut, versteht man gar nichts von ihr.

Womit wir wieder bei mir beziehungsweise bei meiner neuen Funktion als Intendant wären. Auch wenn es anstrengend wird: Ich werde dafür sorgen, dass das Nationaltheater in Gent mindestens so durchmischt ist wie Gent selbst. Fläminnen und Wallonen, Belgier kongolesischen und nordafrikanischen Ursprungs, junge Theaternerds und uralte Diven werden ne­beneinander arbeiten. Denn es gibt kein richtiges Leben im falschen. Und gute Kunst schon gar nicht. (SonntagsZeitung)