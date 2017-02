Wenn die Muskeln ­verkümmern

Seltene Erkrankungen: Zusammen sind es viele

Der «Tag der seltenen Krankheiten» ist am 28. Februar. Es handelt sich um Erkrankungen, an denen weniger als eine von 2000 Personen leidet und die lebensbedrohlich oder chronisch sind. Meist haben sie einen genetischen Ursprung. Dazu gehört auch die Spinale Muskelatrophie (SMA).



Insgesamt fallen mehr als 6000 Krankheiten in die Kategorie seltene Erkrankungen und damit rund 30 Millionen Patienten in der Europäischen Union. Das entspricht etwa sechs bis sieben Prozent der EU-Bevölkerung. Hochrechnungen für die Schweiz gehen von etwa 580 000 Betroffenen aus.



Allianz seltene Krankheiten Schweiz:

www.proraris.ch



Allianz europäischer Patientenorganisationen:

www.eurordis.org/de



Patientenorganisation SMA Schweiz:

www.sma-schweiz.ch