Thunerseespiele - Gewinnen Sie einVIP-Package

Seit 15 Jahren präsentieren die Thunerseespiele jeden Sommer am wunderschönen Thunersee und vor einmaliger Bergkulisse Musicalproduktionen aus aller Welt und Eigenproduktionen. Vom 12. Juli bis 24. August 2017 zeigen die Thunerseespiele den Musicalklassiker «Cats» erstmals open-air in der Schweiz.



«Cats» ist eines der berühmtesten und erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Legendär sind die Melodien von Komponist Sir Andrew Lloyd Webber, faszinierend das Musical über den Jellicle Ball, zu dem sich Londons Katzen treffen. Die mystischen Elemente und sympathischen Figuren ziehen die Zuschauer seit Jahrzehnten in ihren Bann. Aus den Katzengedichten von T. S. Eliot wurde einer der erfolgreichsten Musicalklassiker mit Ohrwürmern wie «Memory» und «Mr. Mistoffelees».



Gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag und erleben Sie einen unvergesslichen Musicalabend auf der schönsten Seebühne Europas mit Abendessen und Schlummertrunk im 4-Sterne Superior Congress Hotel Seepark in Thun.



Die SonntagsZeitung verlost je 10 × 2 VIP-Packages für die Vorstellungen vom Samstag, 15. Juli, Samstag, 22. Juli und Samstag, 29. Juli 2017.



Der Preis für 2 Personen beinhaltet:

– Willkommensgetränk an der Hotelbar des Congress Hotel Seepark Thun

– 3-Gang-Menü zum Thema «Cats» im Congress Hotel Seepark

– Schlummertrunk nach dem Musical im Congress Hotel Seepark

– Transfer zur Seebühne und zurück

– Einführung ins Musical

– Musical-Tickets der 1. Kategorie

– Programmheft