«Zu viele laben sich an den Honigtöpfen des Gesundheitswesens»

Ein Generalstreik gegen Trump

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Es ist berechtigt, gegen Trump zu protestieren. Gleichzeitig darf nicht vergessen gehen, dass die Protestierenden selber nur zusammenkommen, weil sie sich ebenso wie Trump eines äusseren Feindes bedienen. Es ist schade, dass die heutigen Gemeinschaften, seien sie links oder rechts, wie eh und je nur zusammenhalten, wenn sie ein äusseres Feindbild haben. Die ­Gemeinschaften bräuchten einerseits ein besseres Fundament, andererseits ein gemeinsames Ziel, das allen einen Nutzen bringt. Eines der höheren Ziele im Leben ist, aufmerksam zu sein. Das heutige Wissen darüber ist aber zu gering, sonst würden die Menschen nicht immer wieder wegen Kleinigkeiten Kriege führen, in ein Unheil laufen oder Selbstdarstellern nachjagen. Alex Calliari, Steinhausen ZG

Erster Erfolg für Trumps Gegner

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

«… der US Präsident kann ausgebremst werden, glauben Experten.» Das Problem dabei ist lediglich, dass das wahrscheinlich die gleichen Experten sind, die 100 Prozent davon überzeugt waren, dass Hillary Clinton US-Präsidentin wird. Peter Weber, Hallau SH

Amerika hat sich verändert

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Von alternativen Fakten und überzogener Hysterie. Wann immer Donald Trump ein Schritt macht, kocht der allgemeine Erregungszustand bereits wieder hoch. Ich habe mich beileibe nicht verdächtig gemacht, ein Unterstützer von Donald Trump zu sein, aber ich werde auch nicht der Alles-gegen-Trump-Hysterie verfallen. Eigentlich wären ja die Medien verantwortlich, Themen sachlich und nüchtern zu betrachten. Aktuell scheint mir dies extrem schwierig zu sein. Gewiss hat Donald Trump tausend Widersprüche in seiner Person vereint, doch wer keine Widersprüche in sich trägt, der darf nun das Twitter-Feuer eröffnen. Wie war dies schon wieder mit Barack Obama? Ein Friedensnobelpreisträger, welcher in diversen Ländern illegale Drohnenkriege führen liess. Und was lese ich aktuell von Saudiarabien? Donald Trump würde diesbezüglich mit verschiedenen Ellen messen. Und was machen die Staaten in Europa? Saudiarabien hofieren. Genau gleich wie der US-Präsident, und nicht anders, wie es Barack Obama auch getan hat. Spannende Themen und viele Widersprüche, doch dies scheint in der allgemeinen Alles-gegen-Trump-Hysterie unterzugehen. Leider, und es ist wie so oft in der menschlichen Geschichte, die eigenen Fehler werden oft beim Gegenüber festgestellt. Wie wäre es mal wieder mit einem Blick in die eigenen Spiegel? Und manchmal hilft auch, erst einmal bis auf zehn zu zählen, um Donald Trump wieder ins Visier zu nehmen. Pascal Merz, Sursee LU

Schlampige Richter helfen ausländischen Betrügern

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Wieder so ein Müsterchen, wie unsere Justiz eher auf dem Niveau eines Drittweltlandes funktioniert, und zwar durch alle Instanzen von unten bis oben. Aber was kann man auch schon erwarten von einem System, in dem das Parteibuch der wichtigste Faktor für die Wahl von Richtern ist, in dem es Teilzeitrichter gibt, die noch eine Reihe anderer Hüte tragen wie zum Beispiel Anwalt oder Geschäftsmann sein, in dem Richter auch als Beistand amten dürfen und das zudem noch extrem teuer für Rechtsuchende ist. Im Falle von Justiz und Rechtssystem wirkt sich der Föderalismus negativ aus, und auf Bundesebene bekommt die Justiz bei den sogenannten grossen Fällen nichts wirklich ­richtig gebacken, schon gar nicht in angemessener Frist. Ernst Lebsanft, Gunten BE

Ja, das Alter darf eine Rolle spielen

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Die Einschätzung von Thomas Heiniger hat mich enttäuscht. Er sollte doch wissen, wo die effektiven Kosten anfallen. Die Diskussion über Leistungseinschränkungen im Gesundheitswesen ist nicht neu, es soll ja irgendwo gespart werden. Schon vor 40 Jahren wurde darüber diskutiert, ob man Operationen zulassen solle oder doch die Patienten konservativ behandeln müsse. Beispiel «Oberschenkelhalsbruch»: Heute kann man einen minimalinvasiven Eingriff durchführen, Patienten sind meist sofort wieder gehfähig. Die Alternative bestünde darin, den Patienten (da «zu alt») ins Bett zu stecken, mit einer Extension und Gewichten. Damit sehr grosser Pflegeaufwand, Schmerzmittel. Es kommt vielleicht zu Druckgeschwüren, Lungenentzündung etc. Man weiss mittlerweile, dass eine Operation gesamtwirtschaftlich die billigere Lösung darstellt. Ganz abgesehen vom Wohl des Patienten. Auf das eigentliche Problem geht Herr Heiniger nicht ein: Wo entstehen denn die grossen Kosten im Gesundheitswesen? Es gibt heute viel zu viele Institutionen, die sich an den Honigtöpfen des Gesundheitswesens laben. Im grossartigen Amerika sehen von zehn Leuten, die im Gesundheitswesen tätig sind, neun Leute nie einen Patienten. In der Schweiz sind es vermutlich sieben bis acht. Es gibt nur zwei wirksame Rezepte fürs Sparen: erstens Administration rigoros herunterfahren. Zweitens: Nur der bestausgebildete Arzt spart Geld ein: Er macht keine unnötigen Untersuchungen, stellt richtige Diagnosen, operiert komplikationsarm, wenig Haftpflichtfälle. André Gächter, Mörschwil SG

Aber nicht nur das Alter sollte beim Sparen eine Rolle spielen, es gibt unter anderem noch ein ganz anderes Sparpotenzial, so zum Beispiel bei den horrenden Kosten bei Ärztefehlern. Diese bezahlt der geschädigte Patient im Doppelpaket. Erstens mit dem verlängerten Leiden, bis zur Invalidität, und zweitens mit der Krankenkasse, die für Fehler von Ärzteversicherungen zuständig sind. Darüber herrscht Stillschweigen, Herr Heiniger spricht das leidige Kapitel nie an, warum eigentlich nicht? Wenn ein Fehler vorliegt, sollte es doch selbstverständlich sein, dass der Arzt mit seiner Versicherung für den Schaden aufkommt. Dieser Zustand ist unverständlich, empörend. Hier könnten Milliarden Einsparungen gemacht werden, der Leistungskatalog müsste wahrscheinlich weniger rigoros gekürzt werden. Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Einmal mehr stellt ein Gesundheitspolitiker fest «Wofür es früher einen grossen Eingriff brauchte, reicht heute zum Teil eine ambulante, minimalinvasive Intervention. Das müssen wir konsequenter nutzen.» Niemand klärt aber die Leserschaft über Art. 49a KVG auf, wo festgelegt wird, dass der Kanton 55 Prozent der stationären Kosten zu übernehmen hat. Natürlich haben die Kantone ein Interesse daran, die ambulante Behandlung zu forcieren. Sie sparen Millionen auf Rechnung der Krankenkassen und damit der Prämienzahler. Und dann sind wieder die Krankenkassen die Bösen. Die Letzten (diesmal die Kassen) beissen die Hunde. Hanspeter Herrmann, Arlesheim BS

Rationierungen werden von Patienten umgangen. Wenn die Behandlung oder die Therapie nicht den Vorstellungen des Patienten entspricht, wird der Arzt gewechselt, bis es passt. Teure Diagnostik nicht zu bezahlen, trifft vor allem selbstständig erwerbende Ärzte. Das Hausarzt-Modell hat versagt. Für viele Hausärzte ist der Aufwand einer Untersuchung vor der (vom Patienten initiierten) Überweisung zum Spezialisten gross, deshalb wird per Telefon ein Blankoscheck ausgestellt. Sparpotenzial liegt zum Beispiel bei der Einschränkung der Konsultationen bei verschiedenen Spezialisten der gleichen Fachrichtung pro Quartal. Marion Egli, Zollikon ZH

Dass unser Gesundheitswesen in vielen Bereichen kränkelt, ist unbestritten. Stichworte Eigenverantwortung des Patienten, genügend Zeit für Kommunikation mit Arzt/Patient/Angehörigen, Spital-Ranking, Pharmaindustrie, Weitsicht und unabhängige Weichenstellungen der Politik. Aber was der Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger als Beispiel nennt, wie Fachleute berechnen, wie viel man investieren muss, um ein Leben zu retten, ist ziemlich daneben. Überlegungen, wie viel man investieren muss bei der Sanierung eines Bahnübergangs oder für den Bau einer Lawinenverbauung zur Rettung eines Lebens, seien noch weitgehend ein Tabu. Zum Glück sind wir mit Einschränkungen noch nicht so weit. Aber einige andere «Überlegungen» – noch besser Taten – sollten kein Tabu sein. Paul Hofer, Zürich

Das Schweizersein

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Vor 17 Jahren sind wir eingewandert und haben uns von der ersten Minute an wohl und willkommen gefühlt. Sehr viele Details kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wie zum Beispiel das Selbstbild, das Sozialleben und auch die Kommunikation, was wir im Laufe der Jahre genauso wahrnehmen wie Sie es beschreiben. Zum Beispiel, als die Krippenleiterin fragte, ob nicht eine andere Betreuungsform für unsere Tochter besser geeignet wäre? Wir haben das als normale Frage verstanden und für uns mit Nein beantwortet. Dank der Übersetzung einer lieben Kollegin haben wir den Rauswurf dann doch noch verstanden. Christoph Walliser, Zürich

Trump, Trump, Trump, Trump

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Mit bemerkenswerter Deutlichkeit sorgt Redaktionsleiter Andreas Kunz für mehr Ausgewogenheit im Trump-Diskurs. Wer gegen das Einreiseverbot protestiert, sollte sich bewusst werden, mit wem er sich da verbündet, nämlich mit nahöstlichen Protestanten, mit Antisemiten, Christenverfolgern und Steinigern. Dass 16 muslimische Staaten israelischen Bürgern die Einreise verweigern, war nicht bekannt; die hiesige Presse befasst sich vornehmlich mit «unseren» Vorurteilen. Wenn diese in der Realität immer wieder bestätigt werden, muss eine demokratisch gewählte Obrigkeit entsprechend reagieren. Andernfalls zerbröselt ihre Legitimität. Der US-Präsident versuchte ein Wahlversprechen umzusetzen, was ihm zunächst nicht gelang. Mittelfristig müssen nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa solche Konzepte umsetzbar sein, wenn wir, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die Gefahr der Islamisierung langfristig bannen wollen. Daniel Cuny, Basel

Ich finde es sehr gut, dass Sie Trump nicht einfach in Schutz nehmen, sondern Fairness verlangen. Es muss mit gleich langen Ellen gemessen werden. Im Westen fühlen sich viele dazu nicht mehr ­verpflichtet oder sind dafür unfähig geworden. Sie haben Fakten dem Leser in Erinnerung gerufen, die man zu leicht in der Öffentlichkeit vergisst. Beat Urs Laffer, Biel-Benken BL

Dass sich Andreas Kunz getraut, die Sichtweise einiger Trump-Verordnungen einmal mit Verordnungen früherer Präsidenten zu vergleichen, ist sehr lobenswert und hebt sich wohltuend ab von dem zum Teil völlig unreflektierten Trump-Bashing in fast allen sozialen Medien. Temporäre Einreisestopps aus bestimmten muslimischen Ländern hat es auch zu Zeiten von Clinton und Obama gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass es deswegen zu Kundgebungen und Protesten aus der Film- und Musikszene in Hollywood gekommen wäre. Aber eben, man weiss es ja: «Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.» Claudio Bachmann, Basel

Elitäre Wildsauen

SonntagsZeitung vom 5.2.2017

Wäre ich Wilhelm Tell und würde Susanne Hochuli durch Altdorf flanieren, ich würde vom Sockel springen und sie umarmen. Selbst mit dem Risiko, dass mein Platz bei einer Rückkehr von einem Zürcher besetzt wäre. Ein grosses Bravo zu diesem Artikel an Frau Hochuli und die SonntagsZeitung. Kurt Kraushaar, Brugg AG

Mit dem «Schulzzug» zum überraschenden Höhenflug

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Schauen wir uns die Taten des «Gottkanzlers» an und urteilen dann. Zwischen Wort und Tat können Abgründe liegen. Als Chef im EU-Parlament hat er das politische System der Schweiz hart kritisiert. Er forderte eine Anpassung an die EU-Systeme. Kein Vorbild für einen zukünftigen Bundeskanzler. Rolf Schröder, Winterthur ZH

Wendepunkt für die alternativen Energien

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Von UBS-Beratern konnte man bisweilen wenig Verständnis erwarten, wenn man in erneuerbare Energie statt anonyme Fonds investieren wollte. Nun kann auch der Analyst die internationale Entwicklung der Solarbranche nicht übersehen; doch er überspannt den Bogen, wenn er von vielversprechenden Solarparks in Indien auf die PV-Wirtschaftlichkeit in der Schweiz Rückschlüsse zieht. Das PV-Material wird billiger, doch der lokale Installationspreis bleibt – beziehungsweise wird prozentual gewichtiger. Ja, Solarstrom lässt sich in der Schweiz seit einiger Zeit günstiger produzieren als Windkraft; auch unter dem Haushalts-Strombezugspreis. Aber Elektrizitätswerke können den Durchbruch abwehren, mit Messgebühren und Rückliefertarifen, mit denen sich auch kein AKW wirtschaftlich betreiben lässt. Die Energiewende findet global statt – wird die Energiestrategie 2050 abgelehnt, wird die Schweiz sie verschlafen. Heini Lüthi, St. Gallen

Kaviar und Dosenbier – zwei Welten in einer

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Die Trumps von St. Moritz: Make us great again! Das WM-Monument Edi ist ein grandioses Symbol für die ideelle Pervertierung des kommerzialisierten Sports. Mehr und mehr durchschaut das Volk, dass sportliche und andere Grossereignisse zu seinen Lasten als gigantische Werbe- und Geldmaschinen missbraucht werden. Great ist nicht immer und zwingend great. Bei great gilt stets: Wem nützts wirklich und was/wer steckt weit dahinter? Andreas Meyer, Gibswil ZH

Leiden für schönes Essen

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Humm wird als Koch gelobt, weil er Karriere in Amerika gemacht hat. Schaut man aber das beschriebene Menü an, dann sind dort wie absichtlich die am quälerischsten gewonnenen Produkte ausgewählt worden: Enten-Consommée, Eggs mit Kaviar, Foie gras, Hummer, Ente mit Beilagen. Pietätloser kann man ein Menü wohl nicht mehr zusammenstellen. Renato Werndli, Eichberg SG

Autor David Schnapps Hände schmerzen nach einer Woche Arbeit in der Küchenbrigade von Dreisternchef Daniel Humm in St. Moritz. Da werden Hummer gekocht und Gänseleber nach allen Varianten zubereitet. Hat er sich auch schon mal überlegt, wie die Tiere leiden und Schmerz empfinden, die für solche grässlichen «Delikatessen» gequält und misshandelt werden? Christoph Maurer, Zürich

Auf Teufel komm raus

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Eine Präzisierung: Der Satan tummelt sich nicht «in allen monotheistischen Religionen». In ihrem jüngsten «Kapitel», der Bahá'i-Religion (1844), wird festgestellt, dass das Böse keine wirkliche Existenz haben könne, weil es «ein Nichtsein» sei, so, wie «Dunkelheit nur das Nichtvorhandensein von Licht» ist. Die simple Beobachtung, dass auch das kleinste Kerzenlicht sofort die Dunkelheit eines Raumes weichen lässt, gibt dem Menschen eine neue Mündigkeit: weg von der Angst, von einer bösen Macht benutzt zu werden, zur Selbstverantwortung, sich auf das Licht, das Gute hin zu entwickeln, denn allein «das Gute lebt» wirklich. Dies ist keine Ausblendung von «bösen» Tatsachen, sondern eine andere Sichtweise: Schreckliche Dinge wie beispielsweise Hunger oder Krieg sind eben Abwesenheit von genügender Ernährung oder Frieden und liegen daher in der Verantwortung des Menschen. Das fatale «Outsourcing» des Bösen in eine ausstehende Person oder Macht, das die Verteufelung des Andersartigen (beispielsweise für die – männlichen – Theologen das Weibliche), des Fremden, des Gegners förderte, ist nicht mehr nötig, ja sogar gefährlich für die Zukunft der Menschheit. Mark Kilchmann-Kok, Romanshorn TG

Im Luxus durch ein armes Land

SonntagsZeitung vom 5. 2. 2017

Der Leser des Berichtes wird das Gefühl nicht los, dass die ganze Welt mit dem Massstab der Schweiz gemessen wird beziehungsweise gemessen werden soll. Was würde wohl ein Einwohner von Burma berichten, wenn er eine Reise durch die Schweiz täte? Wenn er den Ressourcenverschleiss inklusive Food-Waste sähe? Es sind jeweils unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlicher Geschichte und Klimata. Dies zu bedenken sind wir einer Beurteilung schuldig. Der Schweizreisende aus Burma und der Myanmarreisende aus der Schweiz beeinträchtigen ihre Urteilsfähigkeit, wenn beide für das besuchte Land mit dem jeweiligen Herkunftsland Simultanvergleiche anstellen. Es sei allerdings dem Myanmarreisenden unbenommen, in einer ruhigen Stunde zu überlegen, wo wir alle stünden, wenn die 40 Millionen Einwohner dieses Landes den gleichen Ressourcenverschleiss hätten wie wir Schweizer. Würden vielleicht einige globale Themen weniger schreiend daherkommen, wenn wir bei der Betrachtung der Welt sehr zurückhaltend sind, beim Werten und Vergleichen mit dem jeweiligen Heimatland des Reisenden beziehungsweise Beobachters? Werner Odermatt, Beromünster LU

Ich vermisse im Artikel über dieses höchst besuchenswerte Land einen Hinweis auf die eindrücklichste Sehenswürdigkeit, nämlich die Shwedagon-Pagode in Rangun, die alles überstrahlt und auch von den Einheimischen als Pilgerort verehrt wird. Auch wenn Bagan hochinteressant ist, wäre auch noch ein Hinweis auf die Region um den Inlelake angebracht. Und seit vielen Jahren ist die offizielle Bezeichnung für das Land Burma, Burma erinnert zu stark an die ehemalige englische Kolonialmacht. Beat Hiestand, Aathal ZH

(SonntagsZeitung)