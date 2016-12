Den SCB könnten auch Sie coachen

Es gibt da diesen Film. «Eddie» heisst er. Whoopi Goldberg mimt darin einen besonders leidenschaftlichen Fan des in der NBA engagierten Basketballklubs New York Knicks. Der Verein befindet sich in der Krise, als der Eigner beschliesst, die als Chauffeuse arbeitende Anhängerin im Sinne einer Imagekampagne vorübergehend in den Coachingstaff aufzunehmen. Eddie erntet im Kreise hoch bezahlter Spitzensportler erst mal wenig Respekt, bevor sie an die Grundwerte appelliert, Tugenden wie Teamgeist und Identifikation einfordert, zum Cheftrainer aufsteigt und die Mannschaft zum Erfolg führt.

Die Geschichte vom einfachen Menschen, der unvermittelt die Chance kriegt, seinen Lieblingsklub zu betreuen: Sie klingt schön, ist aber wenig realitätsnah. Denkt man. Zumindest in einzelnen Sportarten indes wäre es theoretisch möglich, ein Team auf höchster Stufe zu leiten – als Aussenseiter, der nicht ein ein­ziges Diplom erworben, keinen Trainerkurs belegt und null Erfahrungen gesammelt hat darin, Spitzenathleten zu coachen. Im Eishockey etwa benötigt hier­zulande entsprechende Papiere, wer im Nachwuchs- oder im Amateurbereich beschäftigt sein möchte; in den beiden Profiligen indes existieren diesbezüglich keine Vorgaben. Im Prinzip könnte jedermann an der Bande des SC Bern stehen. Markus Graf, Director Youth Sports & Development bei der Swiss Ice Hockey Federation, erklärt: «Auf Spitzenlevel bestimmt gewissermassen der Markt, wer sich für den Job eignet.»

Busse für Wacker Thun

Auch in andern Mannschaftssportarten wie Volleyball und Unihockey braucht der Coach auf Toplevel keine bestimmten Kurse besucht zu haben. Nicht ganz so liberal ist der Schweizerische Handballverband. Wer auf der jeweiligen Stufe ein Team betreuen will, muss über die entsprechenden Ausbildungen verfügen. Ein Nationalliga-A-Klub beispielsweise darf nur jemanden anstellen, der ein A-Diplom vorweisen kann. Grundsätzlich. In Wahrheit wird auch hier niemandem verwehrt, eine Equipe zu führen. Beschäftigt der Verein einen theoretisch nicht zugelassenen Trainer, hat er eine Busse zu entrichten.

«Auf Spitzenlevel bestimmt ­gewissermassen der Markt, wer sich für den Job eignet.» Markus Graf



Markus Graf

Director Development bei

der Swiss Ice Hockey Federation

So bezahlte Wacker Thun, im Frühling im Playoff-Final knapp unterlegen, in den letzten beiden Saisons addiert rund 20 000 Franken, weil Martin Rubin die Papiere nicht besessen hatte. «Es handelte sich um für unsere Verhältnisse hohe Beträge», sagt Remo Badertscher, Teammanager der Berner Oberländer. Den Erfolgscoach deswegen zu ersetzen, sei indes nicht infrage gekommen. «Wir hätten niemals jemanden gefunden, der zum selben Preis arbeitet und vergleichbare Qualität abliefert.» Seit einigen Wochen verfügt der zweimalige Trainer des Jahres über das erforderliche Diplom – Wacker muss nicht länger eine Abgabe leisten.

Umstrittene Anforderungen

Badertscher hält es für unnötig, seitens des Verbandes Vorgaben zu machen, welche Kurse die Trainer auf Topebene absolviert haben müssen. «Im Nachwuchsbereich sind derlei Bestimmungen sinnvoll. Im Spitzensport aber sollten die Klubs ganz einfach jene Leute anstellen dürfen, welche sie als geeignet betrachten.» Der Verein trage da ja die ­alleinige Verantwortung.

Ausbildung hin, Diplome her: Dass Klubs Leute ohne offensichtliche Qualifikationen engagieren, wird es weiterhin nur in der Fiktion geben. Die entsprechenden Filme haben übrigens einen schweren Stand. «Eddie», in den deutschsprachigen Ländern mit dem geistreichen Untertitel «Eine Frau für alle Bälle» versehen, erhielt mässige Kritiken. Nicht mal Whoopi Goldberg ist es gelungen, glaubhaft zu vermitteln, dass jemand ohne jegliche Erfahrung rasch ein Spitzenteam coachen kann. Für ihre Performance wurde sie für die Goldene Himbeere nominiert. Der Preis zeichnet besonders miese Schauspielleistungen aus. (Berner Zeitung)