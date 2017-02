Afrikanischer Champions- League-Sieger für YB

Ende Januar verliess Yuya Kubo die Young Boys in Richtung Belgien, und bei seinem neuen Klub Gent fühlte sich der Japaner offenbar auf Anhieb wohl. In bisher drei Partien war er schon zweimal als Torschütze erfolgreich. In der Offensive der Young Boys fehlte es nach dem Abgang Kubos jedoch an Variabilität, insbesondere nachdem sich Alexander Gerndt in der letzten Woche im Training eine Bänderzerrung im linken Knie zugezogen hatte und nun für vier Wochen ausfällt.

Nun, YB ist auf der Suche nach Alternativen rasch fündig geworden. Vom kongolesischen Erst­ligisten Tout Puissant Mazembe stösst der 23-jährige Stürmer ­Roger Assalé zu den Bernern – vorerst leihweise bis Ende Saison. Danach besteht allerdings die Möglichkeit auf eine definitive Übernahme. Sie hätten den Ivorer schon seit einiger Zeit auf dem Radar gehabt, sagt Trainer Adi Hütter. «Aber nun waren wir gezwungen, zu handeln.»

Der ­Österreicher freut sich über den Zuzug, vor allem, weil er ein Element in die Mannschaft bringe, das ihr momentan fehle. «Er ist irrsinnig schnell.» Doch nicht nur mit seiner Geschwindigkeit könne Assalé ein belebender Faktor im Offensivspiel der Berner sein, sondern auch mit seiner Vielseitigkeit, da er sowohl auf dem Flügel als auch ganz vorne oder hinter den Spitzen einsetzbar sei.

Erstmals in Europa

Im Oktober 2015 feierte Assalé, der bereits drei Länderspiele für die Elfenbeinküste absolviert hat, seinen bisher grössten sportlichen Erfolg, als er mit den Kongolesen die afrikanische Champions League gewann. Auf dem Weg zum Titel steuerte der Ivorer sechs Tore bei.

Am Sonntag in Luzern (16 Uhr) ist Assalé noch nicht spielberechtigt, eine Woche später im Heimspiel gegen St. Gallen dürfte einem Einsatz aus reglementarischen Gründen nichts mehr im Weg stehen. Allerdings ist anzunehmen, dass der Afrikaner noch etwas Zeit zum Akklimatisieren benötigen wird, zumal es sich bei den Young Boys um seine erste Station ausserhalb seines Heimatkontinents handelt. (Berner Zeitung)