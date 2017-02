Altbekanntes und neu Entdecktes

Die Kälte erreichte Luzern am Samstagabend ziemlich genau zum Spielbeginn zwischen dem FCL und dem FC Thun. Während den Fans des FC Luzern, von denen nicht wenige bereits in Fasnachtskostümen im Stadion erschienen, keine andere Wahl blieb, als sich mit heissen Getränken zu wärmen, sorgte Thun spielerisch für Wohlbefinden beim Anhang.

Viele Thuner Chancen

Die Oberländer überzeugten. Doch wie schon gegen Basel (0:2) vor Wochenfrist war auch in Luzern die Abschlussschwäche der Wermutstropfen. Bevor Thun kurz vor der Pause der Treffer zum 1:0 gelang, vergaben die Berner wieder beste Gelegenheiten. Mal war es Dejan Sorgic, der plötzlich vor David Zibung auftauchte, in einer anderen Situation stürmte Christian Fassnacht auf das Luzerner Tor zu. Doch diese Angriffe führten am Ende alle zum gleichen Resultat: kein zählbares.

Selbst der Vorstoss, der schliesslich zum Thuner Treffer führte, war diesbezüglich sinnbildlich. Erst spielten die Oberländer schön aus dem Mittelfeld heraus, dann machte Simone Rapp alles richtig, düpierte Zibung, zog ab – und traf dann nur die Latte. Zum Glück für Thun stand Sorgic in dieser Situation goldrichtig und konnte den Ball noch über die Linie köpfen. Für Sorgic, der ausgerechnet vom FC Luzern ausgebildet worden war, war es bereits der sechste Treffer in dieser Saison.

Der Richtigkeit halber gilt es festzuhalten, dass Thun zwar stark spielte, Luzern aber auch nicht sonderlich gut. Die tak­tischen Anpassungen, welche FCL-Trainer Markus Babbel mit der Umstellung auf das 4-4-2-System vorgenommen hatte, verfehlten die Wirkung vollends. Die vorangegangenen drei Partien hatte der FC Luzern jeweils mit einer Dreierabwehr bestritten, was den Innerschweizern sieben Punkte einbrachte.

Diesen Missgriff korrigierte der Bayer in der Pause gegen den FC Thun dann auch wieder. Die Massnahme zahlte sich aus. Thun hatte nach Wiederanpfiff reichlich Mühe entgegenzuhalten und musste nach 55 Minuten den Ausgleich durch Francisco Rodriguez hinnehmen. Erst mit der Einwechslung von Routinier Nelson Ferreira stabilisierte sich Thuns Spiel wieder.

Und gegen Ende war es dann wieder die Abschlussschwäche, die Thun um den Sieg brachte. Torschütze Sorgic zog nach dem Spiel denn auch ein gemischtes Fazit: «Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Punkt, aber anhand unserer Chancen ist das insgesamt zu wenig» – und fügt nach einer kurzen Pause an: «Wir hätten den Sack früher zumachen müssen.»

Bürgy wie ein Routinier

So viel Unglückliches es aus der Offensive zu berichten gibt, überwiegt in der Defensivarbeit der Thuner das Positive. Besonders erfreulich war, dass sich Nicolas Bürgy nahtlos ins Kollektiv einfügte. Der 21-Jährige profitierte von der Gelbsperre von Nicolas Schindelholz und stand so erstmals in der höchsten Schweizer Liga von Beginn an auf dem Platz.

Der Belper präsentierte sich dabei sehr abgeklärt, was auch seinem Trainer Jeff Saibene nicht entging. «Der Junge stellt mich vor Probleme bei der Aufstellung», sagte Saibene nach der Pressekonferenz mit einem Strahlen in den Augen. «Er machte einen sehr guten Job, ich bin positiv überrascht.»

Bürgy, der seit Anfang Februar von YB an den Kantonsrivalen ausgeliehen ist, zieht aus seinem Debüt ein positives Fazit: «Es war wichtig, heute möglichst wenig Fehler zu machen, und das ist mir gut gelungen.» Er habe sich das Einlaufen ins Stadion einige Male schon vorgestellt – und es sei ziemlich genau so gewesen, wie er es erwartet hatte. «Die Atmosphäre war überwältigend.»

Den FC Thun habe er als nächsten Schritt in der Karriere gewählt, weil hier die Chancen gut stünden, auf Spielminuten zu kommen, was in der Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Spielers enorm wichtig sei. Bei YB war die Konkurrenz für den jungen Verteidiger zu gross gewesen. Dass Bürgy der Super League gewachsen ist, bewies er in Luzern eindrücklich. (Berner Zeitung)