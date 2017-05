Aus Spass wird . . .?

Es war während der vergangenen Saisonvorbereitung. Fünf der neuen Spieler des FC Thun posierten für den Fotografen auf dem Kunstrasen der Stockhorn-Arena. Erwartungsfroh blickten sie in die Kamera.

Die Gesichter, die sich in der Linse spiegelten, waren den wenigsten bekannt. Die Zugänge hatten den Wechsel ins Oberland vollzogen, um den Durchbruch in der Super League zu schaffen. Heute, zehn Monate später, zählen mit Christian Fassnacht, Matteo Tosetti und Dejan Sorgic drei davon zu den begehrten Fussballern der Schweiz.

«Schade, ist die Saison bald zu Ende.»Guillaume Faivre

Es ist der letzte Sonntag. Guillaume Faivre steht nach dem 3:3 beim FC Basel im Bauch des St.-Jakob-Parks. Obwohl er sich zuvor dreimal bezwingen lassen musste, gerät der Goalie ins Schwärmen. Er erwähnt die starke Leistung seiner Vorderleute, die beim Ligakrösus wie so oft in dieser Saison ein Chancenplus verzeichnet hätten. Der Neuenburger, der seit fünf Jahren beim FC Thun spielt, findet, es mache derzeit enorme Freude, Teil des Teams zu sein. Und dann sagt er einen Satz, den Fussballer zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft selten äussern. Er meint: «Schade, ist die Saison bald zu Ende.»

Aber ist das Saisonende auch das Ende des Thuner Spass­ensembles?

Fassnacht vor Abgang

Abwehrchef Marco Bürki wird nach zwei Jahren in Thun zurück nach Bern wechseln. Der Abgang von Fassnacht, der seit Saisonbeginn erstaunlich konstant seine Leistungen erbringt, scheint zudem so gut wie sicher. YB bemüht sich stark um den Offensivakteur, der vor einem Jahr noch bei Winterthur in der Challenge League gespielt hat. Der 23-Jährige weckt auch bei etlichen anderen Schweizer Klubs Begehrlichkeiten sowie im Ausland. Die Thuner Mannschaft, die in der Rückrunde am zweitmeisten Treffer erzielt hat und am Mittwoch beim Heimspiel gegen die Grass­hoppers (20.30 Uhr) endgültig den Klassenerhalt schaffen kann, verliert also sehr wahrscheinlich zwei Schlüsselfiguren. Ist es der Anfang des Exodus? Steht erneut ein Umbruch ­bevor?

Letzten Sommer hatte der FC Thun mit Ridge Munsy und Roman Buess die besten Torschützen verkauft – unter anderem. Trainer Jeff Saibene war nicht begeistert, er moderierte die Veränderungen aber beachtlich. Doch die Uneinigkeit über den Umfang der Kaderveränderungen führten schliesslich dazu, dass im Winter entschieden wurde, Saibenes Vertrag nicht zu verlängern und mit seinem Assistenten Marc Schneider ab Sommer einen Trainer zu ernennen, der den eingeschlagenen Weg konsequent mitgehen will. Der Klub, der Ende Jahr den Konkurs abgewendet hatte, wird auch in Zukunft auf beträchtliche Einnahmen aus Transfergeschäften angewiesen sein. Liegt ein gutes Angebot für einen Spieler vor, werden ihn die Oberländer in der Regel ziehen lassen. Es ist das Schicksal eines kleinen Klubs, der ohne Mäzen auskommt.

Abwehrzentrum als Baustelle

Andres Gerber hat in der Vergangenheit meistens das Beste aus den schwierigen Voraussetzungen gemacht, dem Sportchef ­gelang es oft, kleine Namen zu verpflichten, die sich als grosse Nummern entpuppten. Mit Marvin Spielmann, der bereits im Winter vom FC Wil gekommen war, sowie Flügel Nuno Da Silva und Rechtsverteidiger Chris Kab­lan, die im Sommer aus der Promotion League dazustossen werden, hat der Sportchef zuletzt erneut Akteure verpflichtet, die das Label «Entwicklungsspieler» tragen. Unerfahrene kommen, Erfahrene gehen.

Der langjährige Abwehrspieler Thomas Reinmann beendet die Karriere. Die Verträge der Routiniers Enrico Schirinzi und Nicolas Schindelholz laufen aus und sind bisher nicht verlängert worden. Mit Nicolas Bürgy, der ein weiteres Jahr von den Young Boys ausgeliehen wird, steht derzeit für die neue Saison erst ein Innenverteidiger unter Vertrag. Gerber bezeichnet deshalb das Abwehrzentrum als seine grösste Baustelle.

Lauper, Tosetti und Sorgic

Gerbers Ausdrucksweise verrät, der Sportchef arbeitet derzeit eifrig am neuen Kader. Diesmal soll es aber keinen grossen Umbruch wie im Vorjahr geben, das Gerüst soll bestehen bleiben. Gerber findet etwa, Mittelfeldtalent Sandro Lauper würde eine weitere Saison im Oberland guttun. Und er glaubt, der 20-Jährige sehe das auch so. Und Matteo Tosetti habe sich in den Fokus gespielt, aber er fühle sich sehr wohl bei Thun. «Er wird kaum schon wieder weiterziehen wollen», sagt Gerber. Bleibt Sorgic, der nach Guillaume Hoarau und Ezgjan Alioski drittbester Torschütze der Super League ist. Für ihn gilt grundsätzlich dasselbe wie für Tosetti. Aber was ist, wenn ein Klub ihm ein lukratives Angebot unterbreitet? Der Stürmer ist bereits 27, aber erst seit einem Jahr Profi.

Vier Partien verbleiben dem FC Thun in der Konstellation vom Mittwoch. Dann beginnt die Sommerpause. Und mit ihr ein neues Kapitel. (Berner Zeitung)