Aus dem innersten Zirkel

An das Reisegrüppli Oeri haben alle Passagiere nur beste Erinnerungen. Das ging so: Gigi Oeri bestellte ihren Privatjet – und Bernhard Burgener oder Karl Odermatt organisierten dann abwechselnd den Rest der Reise. Air Oeri flog die ganz grossen Fussballplätze dieser Welt an, London, Madrid, Mailand, München. ­Gemeinsam besuchte man ein Champions-League-­Spiel, sehr oft eines mit dem FC Basel, manchmal war es auch ein Endspiel ohne rot-blaue Beteiligung. «Wir hatten es immer sehr lustig», sagt Bernhard Burgener.

Der 59-jährige Medienunternehmer hat ein turbulentes Wochenende hinter sich. Seit bekannt ist, dass er als Nachfolger von Bernhard Heusler den FC Basel übernehmen soll, rennen ihm alle die Türen ein. «Dabei habe ich doch noch gar nichts unterschrieben», sagt Burgener, «es ist viel zu früh dafür, in der Öffentlichkeit über Inhalte zu reden.»

Dennoch hat er Verständnis, dass nun jeder Burgeners Spielfilm des Lebens sehen oder zumindest erzählt haben will. Wer es als Unternehmer in der Film-, Show- und Fussballbranche zum Multimillionär gebracht hat, ist auch ohne FCB-Mandat gefragt.

«Die beste Lösung»

Wer mit alten Weggefährten über Bernhard Burgener spricht, der spürt sofort, dass der Selfmademan aus Allschwil kein eiskalter Geschäftsmann ist, sondern mit Herzlichkeit durchs Leben geht. «Bernhard Burgener ist die beste und die emotionalste Lösung für den FC Basel», sagt Gigi Oeri.

Nicht nur die gemeinsamen Reisen in ihrem Flugzeug haben ihre Freundschaft vertieft. Sondern auch die Gespräche über ­Basel, den Fussball und die Menschen dahinter. «Bernhard ist ein begnadeter Geschäftsmann, loyal, integer. Er lernt schnell – und sein Bauchgefühl ist nicht zu übertreffen», meint Oeri. Ihren 50. Geburtstag organisierte einst Burgener. Wie alle Partys, die er auf die Beine stellte, wurde es ein unvergesslicher Abend.

Dass Burgener noch keine Erfahrung im Tagesgeschäft Fussball hat, schätzt Gigi Oeri nicht als Nachteil ein. «Business ist Business. Aber Pokern muss er noch lernen – so wie ich das im Fussballgeschäft auch musste.»

Nicht nur Gigi Oeri ist eine Vertraute Bernhard Burgeners, sondern insbesondere auch Karl Odermatt. Der einstige Mittelfeldstratege des FCB begleitet Burgener seit rund dreissig Jahren durchs Leben. «Ich habe Karli auf dem Spielfeld bewundert», sagt Burgener, «wegen Spielern wie ihm sind die Leute doch ins Stadion gekommen.» Heute kocht Odermatt jede zweite Woche für Burgener zu Hause ein feines Menü, anschliessend schauen sie zusammen Fussball am Fernseher. «Er ist einer meiner besten Freunde.»

Odermatt war es, der 1992 Burgener in den FCB-Vorstand brachte. Dieser entwarf ein Konzept für Restaurants und Unternehmen, die den FCB finanziell unterstützten. Als Ge­genleistung gab es Tickets für die Joggeli-Tribüne. «Ich weiss, wie schlecht es dem FCB damals finanziell ging», meint Burgener, «auch deshalb müssen wir dem Klub Sorge tragen.» Burgener besitzt eine Loge im St.-Jakob-Park, er ist immer noch oft im Stadion.

Bescheidenheit leben

Als Odermatt im Dezember 2002 seinen 60. Geburtstag feierte, schmiss Burgener eine grosse Party in der St.-Jakobs-Halle. Von diesem Abend schwärmen alle heute noch. Sogar Bundesrat Samuel Schmid kam nach Basel. Burgener ist immer für das Feuerwerk zuständig, auf oder neben der Geburtstagsparty. Was er in der Berufswelt anpackt, scheint zu leuchten. Aber in der Zeitung wollte der 59-Jährige bis jetzt seinen Namen nicht zu oft lesen. «Entscheidend ist, bescheiden zu sein und im Hintergrund zu bleiben», sagt Burgener, «das bringt nämlich den Vorteil, dass man unterschätzt wird.»

Beim FCB wird er im gleissenden Licht der Scheinwerfer stehen, sobald ein unabhängiges Gremium im März sein Konzept prüft und durchwinkt. Die Idee steht: Burgener wird als VR-Präsident geschäftsführender CEO des FCB, Marco Streller macht den Sportdirektor, ihn assistieren werden Alex Frei und Massimo Ceccaroni.

«Interessiert die Fans nicht»

Burgener weiss natürlich, wie viele emotionale Sprengkraft im Joggeli steckt. «Während eines Spiels interessiert es die Fans doch nicht, wer im FCB-Verwaltungsrat sitzt», sagt er, «sie wollen eine tolle Mannschaft sehen, die alles gibt und Leidenschaft zeigt.» So wie das Reisegrüppli in der Air Oeri zu Beginn des Jahrtausends. (Berner Zeitung)