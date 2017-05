Ausgleich in letzter Sekunde

Kévin Constant traf nach fünf Minuten der Nachspielzeit zum 2:2 und sorgte mit dem späten Ausgleich dafür, dass der FCB erstmals seit dem Einzug in den St. Jakob-Park 2001 vier Partien in Folge zuhause nicht mehr gewinnen konnte. Der FCB gab den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand, der eingewechselte Seydou Doumbia hatte erst in der 88. Minute mit seinem 15. Saisontor das 2:1 für den Meister erzielt. Drei Minuten später vergab der Ivorer die Entscheidung, als er aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf.

Eine Woche vor dem Cupfinal in Genf liessen sich die Gäste aus dem Wallis nicht in die Karten blicken. Interimstrainer Sébastien Fournier fehlte wegen Sperren oder angeblichen Verletzungen ein halbes Dutzend Stammspieler, ernsthaft in Bedrängnis kam der Tabellendritte aus dem Wallis nach der Pause dennoch aber nur noch selten. Und in der Offensive überzeugte die ersatzgeschwächte Walliser Equipe mit ihrer Effizienz.

Prompte Antwort der Gäste

Das Heimteam hatte es bereits in der ersten Halbzeit verpasst, die Partie in seine Bahnen zu lenken. Knapp 40 Minuten lang trat der FCB dominant auf, erarbeitete sich durch die Weitschüsse der Verteidiger Raoul Petretta, der später verletzt ausfiel, Manuel Akanji und Michael Lang gute Torchancen und ging durch Marc Janko verdient in Führung (33.).

Doch bereits auf das erste Gegentor der Basler antworteten die Gäste prompt. Mit dem ersten guten Sittener Angriff glich Chadrac Akolo mit seinem 15. Saisontor nach Vorarbeit von Moussa Konaté zum 1:1 aus.

Basel - Sion 2:2 (1:1)

23'339 Zuschauer. SR Hameter (AUT).

Tore: 33. Janko (Callà) 1:0. 39. Akolo (Konaté) 1:1. 88. Doumbia (Xhaka) 2:1. 95. Constant (Paulo Ricardo) 2:2.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Petretta (68. Gaber); Xhaka, Zuffi (76. Serey Die); Callà, Fransson, Steffen; Janko (57. Doumbia).

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Zverotic, Paulo Ricardo, Pa Modou; Constant; Akolo (94. Da Costa), Karlen, Adão (90. Léo), Bia (81. Morgado); Konaté.

Bemerkungen: Basel ohne Balanta, Bua (beide verletzt), Sporar (krank) und Traoré (nicht im Aufgebot), Sion ohne Lüchinger, Taravel (beide gesperrt), Carlitos, Follonier, Mveng, Ndoye, Salatic und Ziegler (alle verletzt). 68. Petretta verletzt ausgeschieden. 91. Pfostenschuss Doumbia. Verwarnungen: 64. Konaté (Foul). 72. Akolo (Foul). 73. Bia (Unsportlichkeit). 84. Maceiras (Foul).



Rangliste:

1. Basel 33/80 (84:31).

2. Young Boys 33/62 (68:43).

3. Sion 33/49 (56:50).

4. Lugano 33/47 (48:58).

5. Luzern 33/43 (56:62).

6. Thun 33/40 (55:62).

7. Grasshoppers 33/37 (44:53).

8. St. Gallen 33/37 (37:51).

9. Lausanne-Sport 33/34 (50:58).

10. Vaduz 33/29 (41:71). (lif/sda)