Besser nicht auf Einbruch der Basler hoffen

Bereits sechs Runden vor Schluss sicherte sich der FC Basel in Luzern dank einem 2:1 den achten Meistertitel in Folge. Die Mannschaft ebnete sich den Weg zum insgesamt 20. Meistertitel in der Vereinsgeschichte in Luzern bereits früh. Nach 150 Sekunden lagen die Basler beim 2:1-Sieg bereits in Front.

Das Erfolgsrezept? Es sei Basels Effizienz, die den Club beinahe unschlagbar macht, schreibt unter anderem die «Luzerner Zeitung». Doch als selbstverständlich dürften die Siege nicht angesehen werden, meint die «Neue Zürcher Zeitung» (weitere Pressestimmen sehen Sie in der Bildstrecke).

Spontane Meisterfeier auf dem «Barfi»

Luzern-Coach Markus Babbel hatte vor dem Spiel angekündigt, man wolle dem FC Basel auf dem Weg zum Meistertitel nicht Spalier stehen, entsprechend kämpferisch präsentierte sich sein Team.

Doch trotz einiger Chancen, besonders nach Marco Schneuwlys Anschlusstreffer kamen die Luzerner nochmals zu gefährlichen Aktionen vor FCB-Goalie Vaclik, jubelte zum Schluss der FCB über den Sieg – zunächst auf dem Platz und später dann in Basel an einer spontanen Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz.

(roy/SI)