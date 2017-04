Cristiano Ronaldo stellt Torrekord auf

Cristiano Ronaldo hatte beim 2:1-Sieg von Real Madrid gegen Valencia mehrfach Grund zur Freude, obwohl er nach der Pause vom Penaltypunkt an Valencias Keeper Diego Alves scheiterte.

Zum einen verhinderte Aussenverteidiger Marcelo mit dem Siegtreffer in der 86. Minute den Verlust zweier Punkte im Titelrennen. Zum anderen erzielte Ronaldo vor der Pause per Kopf das 1:0 und damit sein 367. Meisterschaftstor in einer der Top-5-Ligen – eine Marke, die zuvor noch kein anderer geschafft hatte. Den alten Rekord hielt der zwischen 1957 und 1971 aktive Engländer Jimmy Greaves. Lionel Messi steht bei 345 Toren.

Auf diesen Rekord wird @Cristiano besonders stolz sein ???????????? pic.twitter.com/pQdWBw9YPd — iM Football (@iMFootballNews) 29. April 2017

FC Barcelona Sieger im Stadtderby

Lionel Messi verpasste im Stadtderby gegen Espanyol zwar seinen 346. Ligatreffer für den FC Barcelona. Dennoch verhinderte der FC Barcelona eine Vorentscheidung im Titelrennen zu seinen Ungunsten. Luis Suarez (50./87.) und Ivan Rakitic (76.) sorgten mit drei Toren in der zweiten Halbzeit für einen 3:0-Sieg des Favoriten und dafür, dass Real Madrid nach Verlustpunkten weiterhin nur drei Punkte vor den Katalanen liegt.

Granada zweiter Absteiger

Am Tabellenende ist derweil die zweite Entscheidung gefallen. Eine Woche nach Osasuna steht nun auch der Abstieg von Granada fest. Das Team aus Andalusien verlor auswärts gegen San Sebastian 1:2. Granada war 2011 aufgestiegen, kam in der höchsten Spielklasse aber nie über Rang 15 hinaus.

Kurztelegramme:

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:3 (0:0). - 31'708 Zuschauer. - Tore: 50. Suarez 0:1. 76. Rakitic 0:2. 87. Suarez 0:3.

Real Madrid - Valencia 2:1 (1:0). - 75'180 Zuschauer. - Tore: 27. Ronaldo 1:0. 82. Parejo 1:1. 86. Marcelo 2:1. - Bemerkung: 57. Ronaldo scheitert mit Foulpenalty an Valencias Torhüter Alves.

Las Palmas - Atletico Madrid 0:5 (0:3). - 23'570 Zuschauer. - Tore: 2. Gameiro 0:1. 17. Niguez 0:2. 18. Gameiro 0:3. 72. Thomas 0:4. 91. Torres 0:5. - Bemerkung: 65. Gelb-Rote Karte gegen Boateng (Las Palmas).

Die weiteren Spiele vom Samstag: San Sebastian - Granada 2:1. - 20.45 Uhr: Espanyol Barcelona - FC Barcelona.

Rangliste: 1. Real Madrid 34/81 (92:39). 2. FC Barcelona 35/81 (104:33). 3. Atletico Madrid 35/71 (65:25). 4. FC Sevilla 34/68 (60:40). 5. Villarreal 35/63 (52:28). 6. San Sebastian 35/61 (54:48). 7. Athletic Bilbao 34/59 (48:38). 8. Eibar 34/51 (52:45). 9. Espanyol Barcelona 35/50 (45:47). 10. Alaves 34/45 (32:40). 11. Celta Vigo 33/44 (49:54). 12. Valencia 35/40 (50:61). 13. Malaga 34/39 (40:49). 14. Las Palmas 35/39 (52:66). 15. Betis Sevilla 34/37 (37:53). 16. Deportivo La Coruña 34/31 (37:57). 17. Leganes 34/30 (30:51). 18. Sporting Gijon 35/24 (38:70). 19. Granada 35/20 (28:74). 20. Osasuna 34/18 (35:82). (nag/si)