Dejan Sorgic, ein Überflieger mit Bodenhaftung

Als das Spiel in Basel zu Ende ist, läuft Dejan Sorgic die Tribüne des St.-Jakob-Parks hinauf, im zweiten Ring hat der Pay-TV-Sender «Teleclub» sein Studio eingerichtet. Nach dem 3:3 ist der Thuner Stürmer der gefragte Mann, er wird an diesem Nachmittag noch oft Auskunft geben.

Zu seinen drei Toren beim FC Basel, einem Kunststück, das vor ihm nur ganz wenigen gelungen ist. In der Schweizer Liga zuletzt Thomas Wyss, am 22. Juli 2000. Vor fast 17 Jahren. Und Lucas Perez von Arsenal London gelang dasselbe am 6. Dezember 2016. Das war aber in der Champions League. Sorgic spielte vor 12 Monaten noch in der Promotion League bei Kriens. Seine Karriere hat eine unglaubliche Wende genommen.

Auf seinem Weg nach oben wird Sorgic von einem Security begleitet. Nötig hätte er den robusten Kerl an der Seite allerdings nicht. Kaum ein Zuschauer bemerkt den 27-Jährigen, der sich mit gesenktem Kopf einen Weg durch die Massen bahnt. Es ist eine Eigenart des Innenschweizers: Er fällt nicht auf.

Tellerwäscher-Geschichte

Dejan Sorgic hat in dieser Saison schon 15 Treffer erzielt. Ein Tor weniger als Ezgjan Alioski, dem schillernden Blondschopf Luganos, der nach der Saison in eine der europäischen Topligen wechseln dürfte. Ein Tor mehr als Chadrac Akolo, dem jungen Flüchtling, der bei Sion Karriere macht und mit dem Schweizer Nationalteam in Verbindung gebracht wird, obwohl er den Pass frühestens im Sommer erhalten wird. Von Sorgic dagegen war kaum Notiz genommen worden. Klammheimlich schrieb er an seiner Tellerwäscher-Geschichte.

Noch vor einem Jahr hatte Dejan Sorgic bei Kriens vor ein paar Hundert Zuschauern gespielt, nicht vor über 25'000 wie in Basel. Und womöglich wäre das heute immer noch so, hätte er im Sommer in einem Testspiel gegen den diesjährigen Champions-League-Halbfinalisten Monaco nicht drei Treffer erzielt. Die Oberländer nahmen ihn daraufhin unter Vertrag. Sie konnten es riskieren: Sorgic war ablösefrei zu haben.

In Thun bekam er die Nummer 9, die Zahl, mit welcher Torjäger assoziiert werden. Aber: Dass Sorgic zum Topskorer avancieren würde, daran glaubte keiner. Die Trikotnummer war halt frei, deshalb durfte sie Sorgic haben. Nun ist sein Trikot eines der begehrtesten im Fanshop, sein Marktwert hat sich vervielfacht.

Lobgesänge

Bei der Pressekonferenz nach dem 3:3 ist Dejan Sorgic natürlich ein Thema. Mauro Lustrinelli ist voll des Lobes. Er sagt: «Was Dejan bisher geleistet hat, ist aussergewöhnlich.» Der Thuner Interimstrainer findet, der Aufstieg des serbisch-schweizerischen Doppelbürgers spreche für das ganze Team. «Er wird von den Kollegen immer wieder in gute Abschlusspositionen gebracht.»

Das 3:3 in Basel ist bestes Beispiel dafür: Nach 17 Minuten flankte Sturmpartner Norman Peyretti direkt auf den Kopf Sorgics. In der 64. Minute lancierte ihn Matteo Tosetti im genau richtigen Moment. Und nach 93. Minuten spielte Captain Dennis Hediger nach einer Kombination über mehrere Stationen Sorgic frei.

Die Oberländer wussten in Basel zu überzeugen. Dass es dennoch nicht für den Sieg beim zu Hause unbezwungenen Meister reichte, trübte aber ihren Tag. Lustrinelli berichtet von einer verhaltenen Stimmung in der Kabine. Der Coach wertet dies als gutes Zeichen: Dass ein Punktgewinn beim Ligakrösus eben nicht automatisch zu einer Jubelorgie führe, zeuge vom Selbstverständnis des Teams, meint Lustrinelli.

Zukunftsfragen

Für einen aber bleibt die Partie unvergessen. «Das ist ein sehr spezieller Tag für mich», sagt Dejan Sorgic, umringt von Journalisten. Die Fragen beantwortet er ähnlich schnörkellos, wie er zuvor seine Tore bejubelte. Nach dem 3:3-Ausgleich in der 93. Minute reichte es zumindest für einen kleinen Luftsprung.

Sorgic ist keiner, der Gefahr läuft, abzuheben. Am Sonntag wird er von einem Basler Medienschaffenden mit der Aussage konfrontiert, dass der FCB auf die nächste Saison einen Stürmer suche. Sorgic lächelt verlegen. Dann sagt er: «Ich möchte nicht zu weit vorausblicken. Ich bin glücklich in Thun.» (Berner Zeitung)