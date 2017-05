Der FC Thun setzt auf Made in Switzerland

Der Captain? Ein Schweizer. Der Topskorer? Ebenfalls. Der Senkrechtstarter? Genauso. Wie auch Abwehrchef und Assistkönig, Goalie und Goalgetter, Spielmacher und Standardschütze. Der FC Thun, dessen Klubfarben wie das Schweizer Kreuz Rot-Weiss sind, setzt auf Swissness.

An 16 von 30 Spieltagen standen 11 Schweizer in der Startaufstellung, die 15 meisteingesetzten Akteure besitzen den roten Pass. 95 Prozent aller in der Super League absolvierten Minuten ­bestritten Schweizer. Zum Vergleich: Beim morgigen Gegner FC Luzern, der heuer in wenigen Partien auch schon ausschliesslich mit Einheimischen agierte, sind es 75, bei YB 53, beim FC Basel 35 Prozent. Nur 4 der 27 Profis, die beim FCT in der Super League zum Einsatz gekommen sind, haben eine ausländische Staatsbürgerschaft.

Einer von ihnen: Nelson Ferreira, der dienstälteste Thuner, der sich zwar selbst als richtigen Schweizer («ein Bünzli, korrekt, pünktlich») bezeichnet, den Pass nach über zweieinhalb Jahrzehnten aber immer noch nicht beantragt hat.

In einem globalen Geschäft, das Fussballprofis aus Äquatorialguinea und Nordkorea in die Super League führt, ist das Beispiel FC Thun aussergewöhnlich. «Die letzten Jahre haben ­gezeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden», sagt Sportchef Andres Gerber. Und: «Wir haben grosses Vertrauen in diese Strategie.»

Ausländische Fehltransfers

Die Strategie, fast ausschliesslich auf einheimisches Schaffen zu setzen, gewissermassen ein Inländervorrang light, ist in den letzten Jahren entstanden. In erster Linie der engen finanziellen Rahmenbedingungen wegen. Sie ist aber auch das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen. Während Andres Gerber auf dem Schweizer Markt Saison für Saison zielsicher in die Schnäppchenkiste greift, mit Ridge Munsy und Dejan Sorgic den letztjährigen und den aktuellen Topskorer aus der dritthöchsten Schweizer Liga verpflichtet hat, irrte er sich beim ausländischen Personal des Öfteren.

Erwähnt seien Cassio, Milos Krstic, Andrija Kaludjerovic und Lotem Zino, vier der letzten fünf Akteure, die aus dem Ausland nach Thun gewechselt hatten. Sie gelten im Oberland mittlerweile allesamt als Fehltransfers. «Mit unseren Möglichkeiten können wir uns keine Topausländer leisten», sagt Gerber. Zudem seien die Aufwände für einen ausländischen Zugang deutlich grösser. Gerber denkt an die Visabeschaffung und die Wohnungssuche, erwähnt die Kommunikation und die Integration. Gerber findet es legitim, wenn Sion Jahr für Jahr fremde Fachkräfte verpflichte. Er sagt aber: «Wir für uns sind zum Schluss gekommen, dass dies im Oberland nicht das Richtige ist.»

Schlechte Erfahrungen

Es gab Zeiten, da war dies indes anders gewesen. In der Saison 2005/2006, die mit der Teilnahme an der Champions League unvergessen ist, lag der Schweizer Anteil an den Einsatzminuten genau bei der Hälfte. Bis zum Abstieg in die Challenge League zwei Saisons später blieben die Werte unverändert tief. Auch weil die Sorgsamkeit mit den Millionen aus der Königsklasse verloren ging, der Klub, der das Bild des sympathischen Aussenseiters kultiviert hatte, sich untreu wurde.

Etliche ausländische Spieler mit kleinen Namen, aber grossen Löhnen wurden angestellt. Gerber, der diese Zeiten als Spieler miterlebt hatte, sagte einmal, die Erlebnisse von damals würden ihn, seit er 2009 als Sporchef tätig ist, fast täglich in der Arbeit begleiten. Sie haben zur heutigen Strategie beigetragen.

Eine Strategie, die noch konsequenter umgesetzt werden soll. «Künftig wollen wir sie auf sämtliche Bereiche im Klub ausweiten», sagt Markus Lüthi. Der Präsident denkt an die neuen Nachwuchstrainer, die im Sommer übernehmen und die alle einen Bezug zur Region haben. Aber auch an die FC Thun Night, bei der sich die Spieler unters Volk mischen. Anfang Woche stellte der FCT zudem ein neues Mitgliedschaftsmodell vor.

Die sieben Modelle tragen die Namen von Oberländer Bergen, vom Stockhorn über das Schilthorn bis zur Jungfrau. «Die Swissness ist Teil unseres Konzepts», sagt Lüthi, der sich so erhofft, «eine Tradition zu entwickeln». Die Idee: Der FC Thun soll nachhaltig in der Region verankert werden, ein Spendenaufruf wie letzten Winter nie mehr nötig sein.

Mit Marc Schneider übernehme ab Sommer ein Trainer, der vom eingeschlagenen Weg überzeugt sei, sagt Gerber. In den letzten Jahren habe es jeweils einige Überzeugungsarbeit gebraucht, wenn ein Leistungsträger durch einen jungen Akteur ersetzt wurde, meint der Sportchef. Diese Diskussionen gebe es nun nicht mehr. «Im Normalfall», sagt Andres Gerber, «sind die Zugänge diesen Sommer erneut junge Schweizer.» (Berner Zeitung)