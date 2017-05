Der unverwüstliche Kehrli

FC Köniz: Befreiungsschlag

Mit einer vorab im zweiten Spielabschnitt ausgezeichneten Leistung im Heimspiel gegen Old Boys Basel hat sich der FC Köniz in der Promotion League drei Runden vor Ablauf der Meisterschaft aller Sorgen entledigt. Die Mannschaft von Trainer Bernard Pulver sicherte sich den Klassenerhalt dank eines 3:0-Erfolgs gegen die Basler vorzeitig. Christian Miani unmittelbar nach der Pause, Philip Schubert (61.) und Guto in der Nachspielzeit besorgten die Treffer für die Vorstädter. Nach zuletzt sieben Punkten aus den letzten drei Partien haben die Vorstädter somit sogar noch die Möglichkeit, den Rivalen Breitenrain anzugreifen und so in den Kampf um einen Platz, der zur Cupqualifikation berechtigt, einzugreifen. Ganz ohne Druck. lüp