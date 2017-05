Der verrückteste Aufstieg des Jahres

Im Spiel zwischen Stade Reims und dem SC Amiens läuft bereits die sechste Minute der Nachspielzeit, als sich den Gästen doch noch einmal eine Abschlusschance eröffnet. Emmanuel Bourgaud, 13 Minuten zuvor eingewechselt, fasst sich aus rund zehn Metern ein Herz und trifft zum goldenen 2:1 ins untere lange Eck.

«Ich sehe, wie der Ball zu mir kommt, ich schiesse, und er ist drin. Das ist der wichtigste Treffer meiner Karriere, ja meines Lebens», sagt Bourgaud später. Sein Mitspieler Oualid El Hajjam gesteht: «Ich habe während der Partie geweint, so sehr wollte ich gewinnen. Aber wir gingen einfach nicht in Führung, ich habe nicht mehr an den Aufstieg geglaubt. Am Ende aber es Freudentränen.»

Knapper als Amiens kann man kaum aufsteigen, nicht nur wegen des Zeitpunkts von Bourgauds Tor. Der Verein aus der Heimatstadt des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, erst im Sommer in in extremis in die Ligue 2 aufgestiegen, weist nach 38 Spielen gleich viele Punkte auf wie das drittplatzierte Troyes, hat aber bei der Tordifferenz (56:38 gegenüber 59:43) die Nase vorn. (ak)