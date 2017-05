Die Bilanz bleibt makellos

Der FC Langenthal scheint zurzeit fast unschlagbar zu sein. Auch im siebten Spiel der Rückrunde ging er als klarer Sieger vom Platz. Die Platzherren schickten die Gästen aus Lerchenfeld mit einem hochverdienten 2:0-Erfolg auf die Heimreise. Mit einer besseren Chancenauswertung hätte das Resultat durchaus noch um ein Vielfaches höher ausfallen könnte.

Mit einem Doppelpack avancierte Bledar Binaku zum Matchwinner. Es waren seine Saisontore 11 und 12. Der Spielmacher war von der Leistung seiner Mannschaft durchaus angetan: «Ausser der schwachen Chancenauswertung gibt es nichts zu bemängeln. Wir spielten auf der ganzen Linie stark und mit viel Engagement. Schliesslich haben wir ein Ziel vor Augen, dem wir alles unterordnen.»

Mosers Glanzparaden

Nach den sensationellen Leistungen des FC Langenthal in den letzten Wochen kann das Ziel nur noch lauten: Promotion in die 1. Liga. Die sportlichen Mittel dafür sind vorhanden. Auch gegen Lerchenfeld demonstrierten die Einheimischen ihre Stärken. Mit variantenreichem Kombinationsfussball liessen sie den Gästen nicht den Hauch einer Chance.

Bereits in der ersten Hälfte erarbeitete sich die Heimelf dank ihrem Ideenreichtum und ihrer ausgezeichneten körperlichen Verfassung eine Fülle von Torchancen. 7:1 lautete das Chancenverhältnis nach 45 Minuten, nach dem Schlusspfiff sogar 13:3. Dabei handelte es sich grösstenteils sogar um hochkarätige Möglichkeiten. Insbesondere Topskorer Gregory Gemperle bekundete ­indes gestern Ladehemmungen und scheiterte wiederholt am gegnerischen Torhüter David Moser, dem klar besten Akteur in den Reihen von Lerchenfeld.

Kaltblütiger zeigte sich Bledar Binaku. Bereits in der 4. Minute schoss er Langenthal mit einem Schlenzer aus knapp 20 Metern mit 1:0 in Front. Die Weichen für einen weiteren Erfolg der Oberaargauer waren früh gelegt. In der 67. Minute sorgte der 29-Jährige mit einem souveränen Schuss aus 12 Metern für den 2:0-Endstand.

Erst in der Schlussphase konnte sich Lerchenfeld, das ersatzgeschwächt antreten musste, teilweise aus der Umklammerung der Platzherren lösen. Letztlich waren die spielerischen Mittel der Oberländer aber zu begrenzt, als dass sie Langenthal noch ernsthaft in Gefahr hätten bringen können.

Nach den Siegen von Allschwil und Timau Basel am Samstag konnte Langenthal somit die Tabellenführung wieder an sich reissen. Der Abstand zu Allschwil beträgt weiterhin zwei Punkte, die Distanz zu Timau ­Basel deren vier. Die restlichen Mannschaften liegen bereits zu weit zurück und können nicht mehr in den ­Aufstiegskampf eingreifen. (Berner Zeitung)