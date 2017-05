Die Form für die Cup-Barrage konservieren

Zwei Spieltage gilt es in der Promotion League in dieser Saison noch zu absolvieren. Für die beiden Berner Aushängeschilder im Amateurfussball, Köniz und Breitenrain, geht es in der Meisterschaft der dritthöchsten Liga der Schweiz in den nächsten zwei Wochen jedoch nur noch ums Prestige und darum, die Form zu konservieren. Das primäre Saisonziel, den Klassenerhalt, realisierten beide Teams schon in den letzten Wochen.

Könizer Steigerung

Während der FC Breitenrain schon seit geraumer Zeit in sicheren Tabellenregionen platziert ist, konnte sich der FC Köniz mit einem Steigerungslauf in den letzten Runden definitiv aus dem Abstiegsstrudel befreien. Auch am letzten Spieltag bewiesen die Vorstädter ihre derzeit blendende Form, schlugen den St. Galler Quartierverein Brühl auswärts sicher 4:1. Somit holte sich der FCK in den letzten vier Runden 10 Punkte.

Derweil verlor der FC Breitenrain am letzten Samstag auswärts gegen die U-21-Mannschaft des FC Zürich 2:3. Damit ist auch klar, dass sich der Stadtberner Quartierverein wohl nicht mehr direkt für den helvetischen Cup qualifizieren kann. Nur die drei besten Mannschaften (ohne die U-21-Equipen) werden in den Genuss einer direkten Qualifikation kommen.

Zwei Runden vor Ende der Meisterschaft beträgt Breitenrains Rückstand auf das drittplatzierte Stade Nyonnais indes schon sechs Punkte, zudem hat der FCB das deutlich schlechtere Torverhältnis als die Westschweizer.

Höhepunkte im Cup

In den letzten zwei Jahren erlebten sowohl der FC Köniz als auch der FC Breitenrain im Cup einige Höhepunkte. Köniz entpuppte sich dabei sogar mehrfach als Stolperstein für einige Favoriten, eliminierte unter anderem vor grosser Heimkulisse die Grass­hoppers in der Saison 2015/2016, in der sie sogar den Viertelfinal gegen Lugano erreichten.

Breitenrain lieferte sich beispielsweise gegen St. Gallen und Aarau heisse Duelle, scheiterte jeweils nur knapp, lockte indes auch stets viele Zuschauer ins Stadion. Es ist also sicher auch der finanzielle Aspekt, welcher das Abenteuer Cup für die Vereine in der Promotion League attraktiv macht.

Ein Barragespiel Ende Saison

Obschon Köniz und Breitenrain nicht mehr unter die besten drei Teams in der Meisterschaft kommen werden, können sie sich via Umweg doch noch einen Platz für die erste Hauptrunde im helvetischen Cup sichern.

Der Schweizerische Fussballverband führte auf diese Saison hin nämlich neu die Regel ein, dass eine Woche nach Ablauf der Saison von den 16 Promotionsligisten 10 Vereine (ohne die drei Bestplatzierten und ohne die drei U-21-Teams) eine Barrage für die Cupqualifikation austragen können.

«Da wird es für uns dann immerhin noch zu einer Fifty-fifty-Chance kommen, dass wir uns doch noch für den Cup qualifizieren können», sagt Breitenrain-Sportchef Christoph Schöbi. Die Barragespiele werden übrigens per Losverfahren ermittelt, die Ziehung wird am kommenden Freitag im Haus des Sports in Ittigen vonstattengehen.