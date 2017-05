Die Rückkehr des Strichs

Pieter Nieuwenhuis ist ein begeisterter Erzähler. Eine seiner liebsten Geschichten handelt von Österreich, wo er mit seiner Firma Hypercube soeben die höchsten zwei Fussballligen neu geordnet hat. Eines Tages, schildert der Holländer, sei bei der Reform die Frage im Raum gestanden: Sollen nach der Winterpause die Punkte geteilt werden? «In dieser Hand habe ich die sportliche Gerechtigkeit – also keine Punkteteilung. In der anderen habe ich neun Millionen Euro, die Sie mehr einnehmen können, wenn die Punkte geteilt werden.» So habe er das den Clubvertretern erklärt. Und – Überraschung – nachdem sich zuvor alle gegen geteilte Punkte ausgesprochen hatten, waren nun bis auf einen alle dafür.

Nieuwenhuis ist studierter Mathematiker, darum haben seine Geschichten oft mit Zahlen zu tun. Eine, die ihm auch gefällt, spielt in Belgien. Dort hat Hypercube 2009 einen Modus gebastelt, der als Tabubruch in die Fussballgeschichte eingegangen ist: Aufteilung der Liga nach der ersten Phase in eine Meister- und eine Abstiegsrunde, danach Playoffs um Europacup-Plätze, bei denen sogar Teilnehmer der Abstiegsrunde Chancen auf die Europa League haben. Zwanzig Prozent Mehreinnahmen hat Nieuwenhuis einst versprochen: «Tatsächlich sind die Einnahmen aller Clubs zusammen von 200 auf 320 Millionen Euro gestiegen.» Grund: gestiegene TV-Gelder und höhere Zuschauerzahlen.

Derzeit hält Nieuwenhuis seine Vorträge in der Schweiz. Die Swiss Football League (SFL) hat seine Firma beauftragt, Möglichkeiten einer Modusänderung für Super und Challenge League auszuloten. Noch ist es früh im Prozess. Noch werden Ideen gesammelt, wie in der Schweiz gespielt werden könnte. Noch ist möglich, dass es keine Abkehr von den bestehenden Zehnerligen geben wird.

Im Juni ist klar, welcher Modus wie viel Geld verspricht

Eines aber ist klar: Sobald die Computer von Hypercube die verschiedenen Modelle durchgerechnet haben, wird Nieuwenhuis im Juni seine Zahlengeschichten erzählen. Und es würde schwer überraschen, sollten diese nicht für einen neuen Modus sprechen. Wer die Zeichen deutet, kommt schnell darauf, dass kaum etwas anderes denkbar ist als eine Zwölferliga, die nach 22 Runden in eine Meister- und eine Abstiegsrunde aufgeteilt wird. Der Strich, der bis 2003 den Himmel einer Finalrundenteilnahme von der Hölle der Abstiegsrunde getrennt hat, wird sein Comeback im Schweizer Fussball geben.

Dafür spricht einerseits die Lust der Clubs aus Super und Challenge League auf Veränderung. Nur drei von 16 Teilnehmern einer Umfrage von Hypercube haben sich gegen eine Vergrösserung der höchsten Liga ausgesprochen. 13 waren zudem für die Einführung von Final- und Abstiegsrunde.

Und da sind anderseits die Zwänge, die sich aus der Grösse der Schweiz ergeben: So gäbe es bei einer Liga mit 14 oder gar mehr Teilnehmern kaum mehr Teams in der Challenge League, die die Lizenzbedingungen für einen Aufstieg erfüllen könnten. Die Super League würde so faktisch zur geschlossenen Gesellschaft. Ganz abgesehen davon, dass die Aufteilung der TV-Gelder auf mehr als zwölf Teams die Budgets der Superligisten empfindlich träfe.

Die Tendenzen in der Super League sind negativ

Zwar weist Claudius Schäfer darauf hin, dass in der Schweiz kein übermässiger Leidensdruck herrsche. Anders als in anderen Ländern, die ihre Ligen reformiert haben. Österreich etwa, wo der Zuschauerschnitt 2016 in der 1. Bundesliga bei 6500 angekommen war. Oder in Dänemark, das im Ranking der Uefa sechs Ränge hinter der Schweiz auf Platz 18 folgt. «Vieles wird derzeit auf den Fakt reduziert, dass wir achtmal in Serie denselben Meister hatten», sagt der CEO der SFL, «wir wollten uns aufzeigen lassen, wo unsere Liga steht. Und dann entscheiden.»

Doch die Liga kann nicht darüber hinwegschauen, dass die Tendenzen in der Super League derzeit negativ sind. Nach der Einführung der aktuellen Zehnerliga 2003 waren die Zuschauerzahlen markant angestiegen – auch dank neu gebauter Stadien. Seit 2011 aber sinkt die Kurve. Die sieben Clubs mit dem grössten Potenzial (Basel, YB, Sion, FCZ, St. Gallen, Luzern und GC) haben im Schnitt zehn Prozent an Zuschauern eingebüsst.

Diesem Trend entgegenlaufend hat die SFL zwar zuletzt einen erneut verbesserten TV-Vertrag unterzeichnet. Doch das fällt in der Schweiz viel weniger ins Gewicht als in anderen Ländern. Ein Drittel ihrer Einnahmen generieren die Schweizer Top-Clubs mit ihren Heimspielen – viel mehr als in Nationen mit richtig fetten Fernsehverträgen. Da ist der Zuschauerschwund ein nachvollziehbarer Ansporn, um über einen neuen Modus nachzudenken.

So überrascht nicht, dass in der Hypercube-Umfrage nur zwei Clubs dagegen waren, die Punkte nach der ersten Meisterschaftsphase zu teilen. Einer davon ist der FC Sion, der als Einziger für eine Ligareduktion auf acht Teams ist. Der zweite müsste eigentlich der FC Basel sein, der seine Haltung allerdings wie die meisten Clubs nicht öffentlich machen möchte.

Lieber künstliche Spannung als gar keine Spannung

Das Ziel geteilter Punkte ist klar: Die entrückten Basler sollen näher an die Konkurrenz gezerrt werden, um die Spannung länger aufrechtzuerhalten. Das mag ein billiger Kunstgriffsein. Doch auch der kann aus Sicht der Vereine Sinn machen. Die Schweiz ist nämlich nicht nur ein europäischer Sonderfall, was die Bedeutung der Matcheinnahmen angeht. Auch der hiesige Fussballkonsument ist ein besonders schwierig zufriedenzustellender Zeitgenosse.

Anders als etwa im Schweizer Eishockey ist die Liebe zum eigenen Fussballclub nur für einen kleinen Teil der Zuschauer Grund allein, ins Stadion zu gehen. Der SC Langnau spielt stets vor fast ausverkaufter Ilfishalle – egal, ob die Chance auf die Playoffs nur minim ist. Der Fussballzuschauer ist da weit mehr vom Event getrieben. Viele Schweizer gehen dann ins Fussballstadion, wenn die Qualität der antretenden Teams ein gutes Spiel und die Ausgangslage Spannung verspricht.

Das spricht auch dafür, dass bei Einführung einer Zwölferliga mindestens der Sieger der Abstiegsrunde noch via Playoffs eine Chance auf einen Platz in der Europa League erhalten dürfte. Nur so wird verhindert, dass die Topteams der Abstiegsrunde zehn Spieltage um die goldene Ananas spielen, weil sie zwar früh von Abstiegssorgen befreit sind, danach aber kein Ziel mehr haben.

Noch ist offen, wie radikal die Clubs vorgehen wollen. Doch bis September wird das neue mögliche Format feststehen, im November kann die Generalversammlung der Swiss Football League darüber abstimmen. Und frühestens ab der Saison 2019/20 könnte im neuen Modus gespielt werden.

