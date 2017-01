Die Schweinereien von Thomas Tuchel

Heutzutage ist es ja so: Jeder Prominentenfurz, sei er noch so klein, macht gleich die Runde. Twitter, Whatsapp, Facebook, Newssite – geklickt, geteilt, vermillionenfacht.

So dreht sich auch die Geschichte um Thomas Tuchel, Trainer des Bundesliga-Clubs Dortmund. Der 43-Jährige ist bekannt dafür, dass er sich fast gar nichts gönnt, so kulinarisch gesehen. Und weil für die Profis nur gut sein kann, was er selbst befolgt, hat er seinen Fussballern die feinen Pastasaucen verboten, die einst ein italienischer Koch direkt aus seiner Küche ins Trainingszentrum der Borussia gefahren hatte.

Nun aber lassen Schlagzeilen aus Deutschland aufhorchen: «Thomas Tuchel und seine Beichte über Alkohol und Fast Food», berichtete etwa das Newsportal Sport 1. Wer jetzt schon Tuchel sieht, wie er erst am Wurststand um die Ecke zwei Portionen Currywurst mit Pommes verdrückt und gleich mit drei Flaschen Dortmunder Andreas Pils nachspült, dem geht wahrlich die Fantasie durch.

Ja, Tuchel hat in einem Interview mit dem WDR gesagt: «Nach Siegen bin ich anfällig für Schweinereien aller Art.» Erklärt hat er darauf allerdings auch gleich, welchen Schweinereien er sich tatsächlich hingibt. Bier und Wein trinkt er gar nie, für drei Punkte aber gibts ein Gläschen Champagner, «das muss sein, mittlerweile als Ritual». Daneben belohnt er sich mit Schokolade, Erdnüssen und Chips. «Huiuiui!», fiel der «Süddeutschen Zeitung» dazu ein. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)