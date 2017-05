Ein Berner Geschenk für Vaduz

Es gab an diesem wunderbaren Mittwoch ganz viele Möglichkeiten, den Abend zu verbringen. Tapfer waren die 3684 Menschen, die den Gang in den Rheinpark in Vaduz antraten. Die Einheimischen wollten das möglicherweise zweitletzte Heimspiel in der Super League vor dem Abstieg ­erleben, die rund 200 Fans aus Bern haben eine Treuemedaille der Young Boys redlich verdient.

Und jene, die sich entschieden, nicht ins Stadion zu gehen, haben vieles richtig gemacht.

Denn es entwickelte sich bei immer noch sommerlichen Bedingungen eine müde, schwache Begegnung. Die Vaduzer legten nach 71 Gegentoren in 32 Partien den Fokus auf eine stabile Defensive. Und die Young Boys, bei denen Trainer Adi Hütter die Personalrotation auf Hochtouren drehen liess, verfielen ebenfalls nicht in einen Kreativitätsrausch.

Nuhu, der Alleinunterhalter

Und so ist die Geschichte der ersten Halbzeit schnell erzählt. Vaduz kam zweimal in aussichtsreicher Position zum Abschluss, YB ebenfalls, wobei Michael Frey die beste Gelegenheit nach einer schönen Kombination über Michel Aebischer und Alexander Gerndt vergab, als er knapp übers Tor schoss. Und wenigstens haben die Young Boys mit Kasim Nuhu einen Akteur im Kader, dem es zu bunt wird, wenn das Geschehen vor sich hin plätschert.

Der zuweilen noch zu wilde Ghanaer gönnte sich vor der Pause mal wieder zwei unbeschwerte Ausflüge weit in die gegnerische Hälfte und sorgte damit für ein bisschen Unterhaltung. Einmal schoss er aus rund 30 Metern mangels Bewegung seiner Mitspieler aufs Tor – und verfehlte den Winkel um Zentimeter.

Nicht alle Akteure liessen Nuhus Sturm-und-Drang-Mentalität erkennen. Die Zuschauer genossen derweil den herrlichen Sonnenuntergang in idyllischer Umgebung. Und als die Sonne zu Beginn der zweiten Hälfte hinter den Hügeln und Bergen verschwunden war, blieb die Hoffnung, die Vaduzer würden ihre Reduit-Taktik und die Young Boys ihr Spaziergänger-Tempo aufgeben. Zumindest Vaduz war gefordert, weil Lausanne, der letzte Konkurrent im Abstiegskampf, in Luzern 2:0 in Führung lag.

Hütters Kritik

Kurz nach der Pause erzielte Lausanne beim inferioren FCL das dritte Tor, einen Totomat allerdings gibt es im Rheinpark nicht. Still und leise näherte sich Vaduz der Challenge League. Beide Trainer trotzten der Lethargie mit einem Doppelwechsel, was zu je einer Chance führte. Aldin Turkes stand nach einer Stunde dem 1:0 sehr nahe, Yvon Mvogo parierte den Kopfball mirakulös. Fünf Minuten später überraschte bei YB der eingewechselte Roger Assalé mit Energieanfall und Torschuss, Vaduz-Torhüter Benjamin Siegrist rückte erstmals ins Blickfeld.

Aber nicht für lange Zeit. Die Vaduzer wurden für ihre Miniportion Extraengagement gegen Spielende in der 72. Minute belohnt. Nach einem Eckball und grossem Durcheinander war Thomas Konrad der Torschütze. In der Schlussphase bäumten sich die Young Boys halbherzig auf, die beste Gelegenheit vergab mit Aebischer ihr auffälligster Akteur. Sein Schuss landete am Aussenpfosten, kurz darauf war die unansehnliche Veranstaltung endlich Geschichte.

Adi Hütter sprach nach der Niederlage von einem «schlechten Spiel» und davon, dass sein Team irgendwann den Faden verloren habe. «Wir haben nicht gut gespielt», sagte der YB-Trainer. Wenigstens müssen sich die Gäste nicht vorwerfen lassen, keine Geschenke ins Fürstentum mitgebracht zu haben.

Drei Runden vor Saisonende allerdings liegen die Vaduzer weiter fünf Punkte (plus deutlich schlechtere Tordifferenz) hinter Lausanne. Die Sonne geht auch an schönen Tagen unter. (Berner Zeitung)