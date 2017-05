Ein Ende mit Schrecken

Das Skore sprach eine deutliche Sprache – gleich mit 0:7 verlor die erste Mannschaft des FC Allmendigen am Sonntagmorgen in der regionalen 2. Liga gegen die zweite Mannschaft des FC Breitenrain und kann sich somit auch rechnerisch keine Hoffnungen auf einen Verbleib in der 2. Liga regional mehr machen.

Obwohl sich die Thuner auch im 19. Spiel in dieser Saison nicht mit einem Sieg belohnen konnten, muss man beim Spiel gegen die Stadtberner mildernde Umstände für den FCA geltend machen. Zum einen wurde die Mannschaft von Jürg Fankhauser schon früh mit einem Negativerlebnis konfrontiert. Torhüter Nicolas Lehmann verletzte sich bei einem Zusammenprall (erste Diagnose: Gehirnerschütterung), was für einen fast halbstündigen Spielunterbruch sorgte.

Eine nicht ganz neue Situation für die Allmendinger, hatten sie doch bereits die ganze Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Absenzen von Spielern im Militärdienst, unglückliche Schiedsrichterentscheide und nicht zuletzt fehlendes Spielglück hatten zur Folge, dass aus einem Beinaheaufsteiger in die 2. Liga interregional nun ein definitiver Absteiger in die 3. Liga wurde.

Das Fundament steht

Natürlich verliert man kein Spiel mit 0:7 nur wegen Pech, aber dass es der Spielplan so will, dass der FC Breitenrain es sich leisten konnte, einen Stürmer der Klasse eines Anto Franjics vom ersten Team aus der Promotion League für ein Spiel in die regionale 2. Liga «auszuleihen», ist natürlich ärgerlich für den FC Allmendingen. Der ehemalige U-18-Nationalspieler besiegelte mit seinen vier Toren den Gang des FCA in die 3. Liga praktisch im Alleingang.

Wie es für die Thuner in Zukunft eine Stufe tiefer weitergehen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Aber das Fundament für einen sofortigen Wiederaufstieg ist gelegt, weil dem Vernehmen nach der Kern der ersten Mannschaft auch in der 3. Liga zusammenbleiben wird. Sowohl Mittelfeldregisseur Dean Tramacere als auch Trainer Jürg Fankhauser, dessen Zukunft beim FCA noch offen ist, attestieren der Mannschaft eigentlich Qualitäten, die für die 2. Liga hätten ausreichen müssen.

Auch die Motivation in den Trainings sei durchaus gut gewesen, erklären die beiden unisono. Coach Fankhauser betont denn auch, dass man in vielen Spielen in dieser Saison zumindest ebenbürtig gewesen sei mit den gegnerischen Mannschaften: «Gegen Spiez zum Beispiel kassierten wir durch einen Freistoss in der Nachspielzeit noch den Ausgleich, gegen Heimberg kosteten uns ebenfalls späte Tore einen Punkt.» Derweil kommt Mittelfeldspieler Tramacere relativ schnell der Begriff Negativkreislauf in den Sinn, wenn er über diese verkorkste Saison spricht. «Wenns nicht läuft, dann läufts nicht», sagt er.

Letzte Saison wähnte sich die nahezu gleiche Mannschaft der Allmendinger, die nun absteigen wird, bereits als Aufsteiger in die 2. Liga interregional, hätte nicht der FC Rothorn in seinem letzten Saisonspiel zwei Tore in der Nachspielzeit gegen den letztjährigen Konkurrenten des FCA um den Aufstieg, Bümpliz, kassiert.

Es ist die Ironie des Schicksals, dass ebendieser FC Rothorn am letzten Mittwoch beim Viertel­finalspiel im Berner Cup den Sportplatz Zelgli in Allmendigen nach einem turbulenten 3:4 als Verlierer verlassen musste. Die Qualifikation für den Halbfinal ist zumindest ein kleines Trostpflaster für die Allmendinger.

Dass der FCA den Schwung dieses Erfolgs nicht gleich mit ins nächste Meisterschaftsspiel gegen Breitenrain nehmen konnte, war bedauernswert aus Sicht der Thuner. Allerdings habe man sich laut Trainer Fankhauser spätestens seit dem Ostermontag, als Allmendingen dem FC Schönbühl mit 1:5 unterlag, gedanklich schon mit dem unumstösslichen Gang in die 3. Liga arrangiert. (Berner Zeitung)