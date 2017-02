Ein Stürmer für YB: Der Ivorer Roger Assalé kommt

Yuya Kubo weg, Alexander Gerndt verletzt: Die YB-Verantwortlichen reagieren und verpflichten Stürmer Roger Assalé. Dies teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. Assalé werde ausgeliehen, mit Option auf die definitive Übernahme.

Der 23-Jährige spielte in den letzten zwei Jahren im Kongo für den Spitzenklub TP Mazembe und brachte es in 75 Spielen auf 24 Tore und 11 Assists. Im Jahr 2015 gewann Mazembe mit Roger Assalé die afrikanische Champions League und nahm an der FIFA-Klub-WM in Japan teil.

In der afrikanischen Champions League wurde er in 26 Partien (8 Tore und 3 Assists) eingesetzt. Der neue YB-Spieler bestritt bisher für das Nationalteam der Elfenbeinküste drei Länderspiele und gehörte auch dem Kader an, welches 2015 den Afrika-Cup gewann.

Der 167 Zentimeter grosse Assalé gilt als schneller und wendiger Stürmer, der sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden kann. Er wird bei YB die Rückennummer 17 tragen. (ngg/pd)