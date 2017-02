Ein langer Frühling für die Young Boys

Es kann eine lange Rückrunde werden für YB, irgendwie gefangen auf Rang 2 –und gemessen am Auftritt gegen St. Gallen ist einigen Akteuren der Young Boys bewusst, dass die ganz grosse Spannung in der Super League für sie draussen ist. Beim 2:2 im Stade de Suisse fehlte den Gastgebern nach ordentlicher Startviertelstunde mit obligatorischem Tor von Guillaume Hoarau, der einen Elfmeter verwandelte, lange Zeit die Spannkraft.

Die Offensivkräfte agierten mit Ausnahme von Hoarau schludrig, und so erstaunte es nicht, fanden die solidarischen St. Galler einen Weg zurück in die Partie. «Wir spielten mutig nach vorne», sagt ihr Trainer Joe Zinnbauer, «und verdienten uns ein gutes Resultat.»

Mit einem Doppelschlag drehten die Gäste nach rund einer Stunde Spielzeit das Skore, begünstigt von eklatanten Fehlern der Young Boys. Der starke Albian Ajeti sowie Roman Buess trafen und krönten damit ihre überzeugenden Vorstellungen.

FC St. Gallen

Beinahe das späte Siegtor

Die St. Galler sind im 3-4-1-2-System mit den überzeugenden Angreifern Ajeti und Buess sowie Winterpausenzugang Tranquillo Barnetta, der sich in Bern eher Tranquillo präsentierte, deutlich stabiler als Anfang Saison – und haben nun in den letzten neun Begegnungen nur einmal verloren. Den ersten Sieg in Bern seit 2005 und 20. Anläufen sowie den ersten Erfolg überhaupt im Stade de Suisse verpassten sie aber trotz guter Gelegenheiten. «Nach der Führung hätten wir natürlich gerne gewonnen», sagt Zinnbauer, «aber YB hat am Schluss viel Druck gemacht. Da kann es auch mal ein Gegentor geben.»

Nach der Einwechslung von Roger Assalé Mitte der zweiten Halbzeit erwachten die Young Boys endlich wieder aus ihrer Lethargie. Der Debütant aus der Elfenbeinküste feierte einen Traumeinstand, riss die Mitspieler mit seiner Spielfreude und Schnelligkeit mit, schoss knapp zehn Minuten nach seinem Eintritt aus wenigen Metern das 2:2 und verpasste in der Nachspielzeit mit dem Kopf nur knapp das 3:2.

Die Berner ärgerten sich über einige strittige Schiedsrichterentscheidungen, hätten die Partie aber auch verlieren können. Ihr Torhüter Yvon Mvogo parierte mehrmals brillant.

«Wir sind enttäuscht», sagt Trainer Adi Hütter, «weil wir nach der 1:4-Niederlage in Luzern eine Reaktion hatten zeigen wollen.» Rechtsverteidiger Scott Sutter meint, YB habe zu viele Fehler gemacht. «Aber wir glaubten stets an den Sieg und drängten auch am Schluss auf das dritte Tor.» Sutter präsentierte sich als einer der wenigen Berner in starker Verfassung, aber auch sein präziser Flankenregen führte letztlich nicht zum erwarteten Heimsieg.

Wenig Zuschauer

Auf die Young Boys warten im relativen Niemandsland der Tabelle in dieser Saison noch 15 Auftritte. Und wenn sie so weitermachen wie zuletzt, stehen sie bald nicht mehr im Niemandsland, sondern auf einmal im engen Kampf um Rang 2 mit Luzern und Sion.

Immerhin bietet das breite Kader Coach Adi Hütter genügend personelle Möglichkeiten, um auf die zwei dürftigen Darbietungen zuletzt angemessen zu reagieren. Denn es geht ja nicht nur um die sportliche Lage, sondern auch um den Publikumszuspruch. Gegen St. Gallen weilten vielleicht 10'000 Zuschauer im Stade de Suisse, was für ein ziemlich tristes Bild in der Arena sorgte. (Berner Zeitung)