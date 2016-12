Enorm hohe Hürden auf dem Weg in die Super League

Die Fussballtrainerausbildung in der Schweiz geniesst einen hohen Stellenwert, sie gilt europaweit als vorbildlich, weil die Angebote spezifisch und realitätsnah sind und die Ausbildner kompetent. «Die Verantwortlichen legen Wert darauf, den angehenden Fussballlehrern die Philosophie des SFV näherzubringen», sagt Dany Ryser, U-17-Weltmeistertrainer 2009, der seit Jahren weltweit in der Trainerausbildung tätig ist. «Und sie gehen immer auf die neuesten Trends ein. Zudem werden geeignete Trainer auf dem Weg zur Uefa-Pro-Lizenz als Instruktoren für die Trainerausbildung rekrutiert. Das ist weltweit einzigartig und einer der Gründe für das hohe Ausbildungsniveau in der Schweiz.»

Früher war es in deutlich kürzerer Zeit möglich, die höchsten Fussballtrainerdiplome zu erreichen. Heute muss jeder mit dem Einsteigerkurs beginnen, es folgen fünf Kurse vom C- übers B- zum A-Diplom, wobei man jeweils eine Empfehlung und gute Prüfungsergebnisse benötigt ­sowie auf einem bestimmten Niveau aktiv sein muss, um die nächste Stufe zu erklimmen. Wer es bis hierhin geschafft hat, kann sich für die höchste Ausbildung, die Uefa-Pro-Lizenz, bewerben.

Strenge Notengebung

Die Notengebung ist äusserst streng, wie viele Trainer erklären. Manchmal wird einem am­bitionierten Coach der Weg nach oben versperrt, was brutal ist, in anderen Ausbildungen, etwa an der Universität, ist es jedoch nicht anders. «Der Verband will die besten Trainer gewinnen», sagt Ryser. Er dementiert die oft gehörte Meinung, ehemalige Profis würden klar bevorzugt. «Das ist nicht so. Es geht nur um die Leistung.»

Übersicht: Fussball ­­– hohe Anforderungen, hohe Gehälter

Die Philosophie des SFV sieht vor, dass bis und mit B-Diplom eher weichere Kriterien gelten, danach wird scharf aussortiert. Schon manch ein hoffnungsvoller Jungtrainer musste seine Träume begraben, weil er nicht die erforderliche Punktzahl erreichte, um das nächsthöhere Diplom zu erlangen. Auch deshalb sind die SFV-Trainerausbilder Karrieremacher – und Karrierezerstörer. Ihre Macht ist gross. «Sie gehen dabei transparent vor», sagt Dany Ryser, «und die Kandidaten erhalten die Möglichkeit, Bereiche zu wiederholen oder die Qualifikation für die nächsthöhere Ausbildung durch die Erfüllung bestimmter Auflagen zu erreichen.»

Grosser Aufwand

Mit dem A-Diplom, das bereits eine enorm hohe Hürde darstellt, ist ein Trainer berechtigt, bis und mit 1. Liga Promotion und auf ­Juniorenstufe bis hoch zur U-18 Mannschaften zu führen. Er darf auch Assistent in der Super League sein. In diesem Jahr nahmen unter Anleitung von Yves Débonnaire und Reto Gertschen unter anderem die früheren YB-Spieler Hakan Yakin und Baykal am A-Kurs teil. Beide bestanden noch nicht alle Prüfungen. «Die Ausbildung ist sehr gut», sagt Baykal, «ich habe profitiert. Es wird enorm viel verlangt, es ist streng, aber es geht ja darum, später den Uefa-Pro-Lizenz-Kurs bestreiten zu dürfen.» Die Teilnehmer mussten am langen, intensiven A-Lehrgang auch mündliche Prüfungen bestehen, Nachwuchsteams in Demotrainings coachen, Arbeiten schreiben.

Und sie wurden in vielen Bereichen bewertet. Baykal, der bis Sommer den FC Linth (2. Liga Inter) in Glarus betreute, ist in dieser Saison nur Spieler, beim FC Muri (1. Liga Classic). Der 33-Jährige gilt als Trainerbegabung, aber man darf gespannt sein, ob er bereit ist, den bemerkenswerten Aufwand auf sich zu nehmen. Zumal der Berner auch bereits im Beratergeschäft Fuss gefasst hat.

Wicky und Vogel als Talente

Der Verdrängungskampf unter Trainern ist riesig, und in der Super League sind nur zehn Arbeitsstellen zu besetzen. Maximal zwanzig Tage übrigens darf der Cheftrainerposten ohne Uefa-Pro-Lizenz besetzt sein – Sions Tausendsassa Christian Constantin weiss Bescheid.

Die Aussichten in der Branche sind nicht rosig, selbst wenn die Fluktuation auf der Trainerbank erheblich ist. Oft engagieren Teams ausländische Fusballlehrer. Und No-Name-Coachs haben es in der Schweiz immer noch äusserst schwer, den Sprung in die oberste Liga zu realisieren. Im Gegensatz etwa zu Deutschland, wo es gerade schwer angesagt ist, unbekannte, bestens ausgebildete, moderne Nachwuchstrainer in die Bundesliga hochzuziehen und auf sogenannte Konzept­coachs zu setzen. Ehemaligen Schweizer Nationalspielern wie Raphael Wicky (Nachwuchs Basel) und Johann Vogel (Nachwuchs GC) wird immerhin zugetraut, bald eine der Topstellen des Landes zu besetzen. «Auch Fussballprofis wirdnichts geschenkt», sagt Dany Ryser. «Sie dürfen einzig die ersten Kurse während der Karriere in der Winterpause in Tenero absolvieren, weil sie während der Saison keine Zeit haben.»

Indiesem Winter etwa nimmt Steve von Bergen am C-Kurs im Tessin teil. Will der YB-Captain irgendwann auf höchster Stufe Trainer sein, wartet auch auf ihn eine jahrelange, schwierige Ausbildung.

Geldquelle Handball

Es war ein Scherz. «Nun müssen aber Chöhlä härä!», sagte Martin Rubin Anfang Monat, als er sein Interesse bestätigte, den Vertrag als Trainer von Handballklub Wacker Thun zu verlängern. Der frühere Bundesligaprofi befand sich in einer guten Verhandlungsposition, er coacht die Berner Oberländer seit zehn Jahren – und äusserst erfolgreich. Ob Rubin künftig mehr verdienen wird, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich aber ist, dass er in jedem Fall besser entlöhnt wird als Übungsleiter bei Unihockey und Volleyball – Sportarten, die gerne mit Handball verglichen werden. Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, kassieren Trainer einzelner Klubs Jahresgehälter in sechsstelliger Höhe, was bei Volleyball wie Unihockey nicht der Fall ist (siehe Tabelle). Rubins Verein gilt als nicht sonderlich ­finanzkräftig, dürfte seinen hoch angesehenen Arbeitnehmer aber fair entschädigen. Unter den hierzulande populären Mannschaftssportarten belegt Handball punkto Trainerlöhne Rang 3 – hinter Eishockey und dem Fussball, der besonders einträglich sein kann.

14-Stunden-Tage

Die Schwerarbeiter unter den Coachs sind im Eishockey beschäftigt. Bis zu 70 Stunden pro Woche stehen die Übungsleiter im Einsatz, während die Meisterschaft läuft. Björn Kinding von der EVZ Academy, dem Farmteam vom EV Zug, ist im Klub mit einem weiteren Amt betraut worden und engagiert sich deshalb nach eigenen Aussagen regelmässig 12 bis 14 Stunden am Tag. Freie Tage sind rar. Oft beginne er um 7 Uhr zu arbeiten, erzählt er, am Abend stehe er an der Bande der in der NLB tätigen Equipe, oder er fungiere bei einem Match der Elite-Junioren als Beob­achter. ahw/deg (Berner Zeitung)