Existenzkampf

Sie schweigen. Präsident Stephan Anliker und CEO Manuel Huber reden derzeit nicht mit den Medien, Interviewanfragen lehnen sie freundlich ab. Die Lage ist – mal wieder – ungemütlich beim ruhmreichen Grasshopper-Club, Rekordmeister (27 Titel), Rekordcupsieger (19 Titel), Fussballinstitution des Landes und stolzer Nobelklub, der ständig um Geld betteln muss, um über die Runden zu kommen.

Diesmal ist die Situation ­be­sonders prekär.

Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb kürzlich, wenn bis Ende Jahr nicht neue Geldquellen erschlossen werden können, sei die Zukunft des Vereins gefährdet. Auch andere Fussballklubs, zum Beispiel Thun und YB und viele andere, tun sich in der Schweiz schwer, den Wirtschaftshaushalt ausgeglichen zu gestalten. Die TV-Gelder in der Super League sind klein, die Ausgaben für Spieler und Berater riesig, das strukturelle Defizit ausgeprägt. Und bei GC ist die Lage besonders alarmierend, weil der Klub seit Jahren auf einen Stadionneubau wartet – und im ungemütlichen Letzigrund bloss noch ein paar Tausend Zuschauer anlockt.

20 Millionen betragen die Ausgaben von GC, 12 Millionen die Einnahmen.

«Wenn das neue Stadionprojekt wieder platzt», sagt ein Insider, «gehen bei GC die Lichter aus.» Auf dem Areal des früheren Hardturmstadions, wo die Grass­hoppers so viele Titel feierten, soll bis 2022 eine privat finanzierte 500-Millionen-Franken-Arena mit rund 18 500 Plätzen und Mantelnutzung gebaut werden. Es ist der wiederholte Anlauf, in Zürich endlich ein Fussballstadion zu bauen.

Geldvernichtungsmaschine

2003 feierte GC den letzten Meistertitel, es war ein teuer erkaufter, die Mäzene Rainer E. Gut und Fritz Gerber verloren ungefähr 90 Millionen Franken in vier Jahren. Aber immerhin hatten sie Erfolg. Eine Geldvernichtungsmaschine ist der Rekordmeister immer noch, ständig versuchen neue Präsidenten, Sportdirektoren und Trainer, das Unternehmen zu alter Grösse zu führen. An klugen Konzepten fehlt es auch heute nicht, aktuell wird in den Nachwuchs investiert, der in einem tollen Campus trainieren und gedeihen darf – die besten Talente sollen ins Ausland veräussert werden.

Tatsächlich konnte der Klub in den letzten Jahren einige Fussballer verkaufen, aber das reichte nicht aus, um die Kosten zu decken. Im weitverzweigten Geflecht aus Gönnern, Investoren und Owner fanden sich stets spendable Fussballfreunde, die den gewaltigen Verlust deckten. «Aber diese Leute werden nicht jünger und sind es satt, bloss immer Löcher zu stopfen», sagt der Kenner des Klubs, der nicht genannt werden möchte.

Zuschauerschwund

Noch 20 Millionen betragen die Ausgaben von GC jährlich, es war schon viel mehr, die budgetierten Einnahmen belaufen sich auf 12 Millionen. Es ist eine fahrlässige Rechnung, die nicht besser wird, weil immer mal wieder lukrative Transfers gelingen. Allein die Kosten für Campus und Nachwuchs werden auf 6 Millionen ­beziffert, das Prestigeprojekt mit dem Trainingsgelände in Niederhasli rechnet sich nicht. Die Hoppers sind längst ein Landklub, nicht mehr verankert in der Stadt, wo ihm der Arbeiterklub FCZ den Rang klar abgelaufen hat. Zürich spielt diese Saison in der Challenge League, doch die Zuschauerzahlen sind deutlich besser als jene des Rivalen.

Die Ambiance an den GC-Heimspielen ist enorm trist, zuletzt waren am Sonntag offiziell 4800 Menschen dabei, als der kriselnde Grasshopper-Club gegen Sion 0:1 verlor. Am Samstagabend, gegen YB, werden es kaum mehr sein. Zumal GC in der Krise steckt – null Punkte und null Tore aus drei Spielen (0:1 gegen Thun, 0:3 in Lugano, 0:1 gegen Sion) in der Rückrunde.

«GC als Ganzes zu verkaufen, kommt nicht infrage. GC muss in Zürich verankert bleiben.»



Präsident Stephan Anliker

Kein Geld, keine Zuschauer, kein Stadion, kein Erfolg, kein gutes Team – die Sorgen sind existenziell. Das gaben im Februar an Pressekonferenzen auch Präsident Anliker und der erst 29 Jahre alte CEO Huber zu. Huber amtierte zuletzt auch als Sportchef, war mit dem Doppelmandat indes überfordert, nun sucht GC einen neuen starken Mann im Fussballbetrieb. Arbeit gibt es einige.

Vermutlich spielt es gar keine grosse Rolle, wer Sportchef ist. Wenn die finanzielle Lage nichtbesser wird, muss der Traditionsklub mit dem Schlimmsten rechnen. Die verzweifelte Suche nach Geldgebern führte so weit, dass man vor einigen Jahren auf den Hochstapler Volker Eckel hereinfiel. Es war ein legendäres, entwürdigendes Schauspiel. Die aktuellen Macher möchten – wie in Basel – verhindern, dass ausländische Investoren den Klub übernehmen. Am liebsten hätten sie, dass einer der schwerreichen Unternehmer vom Zürichberg heruntersteigt und einige Dutzend Millionen Franken hinlegt.

So wie die Gebrüder Rihs, die bei YB in den letzten Jahren festgestellt haben, wie teuer es ist, als exklusives Hobby einen helvetischen Fussballklub zu besitzen.

«Dann wäre GC tot»

Hinzu kommt bei GC das komplizierte Konstrukt, verschiedene Gruppen reden mit. Und vom Selbstverständnis sehen sich die Geldgeber immer noch als Spitzenklub, als Big GC, das europaweit ein Brand ist. Ein mittelmässiges GC ist für sie nicht vorstellbar. Die Realität ist anders, der Abstieg nicht abwegig. Intern sagt Geschäftsführer Huber, der Gang in die Challenge League sei keine Option. Präsident Anliker, der in gleicher Funktion mit dem Eishockeyklub SC Langenthal im Frühling aufsteigen könnte, sagte in den Medien, man habe eine bes­sere Ausgabendisziplin als früher. Und im «Tages-Anzeiger» meinte er: «GC als Ganzes zu verkaufen, kommt nicht infrage. GC muss in Zürich verankert bleiben.»

Es gibt Leute, die das anders sehen. Man hört und liest von Überlegungen, die Heimspiele in Winterthur, Schaffhausen oder St. Gallen auszutragen, einfach nicht mehr im verhassten Letzigrund.

Vorerst gilt es, den zweiten Abstieg in der 130-Jahr-Klubgeschichte nach 1949 zu verhindern. Der Insider sagt: «Eine Relegation wäre der Tod von GC.» Und sonst könnten die Grasshoppers ihre Heimspiele auf dem Campus in Niederhasli austragen. Vor 800 Zuschauern. (Berner Zeitung)