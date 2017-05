FC Biel will sich Schritt für Schritt nach oben kämpfen

2. Liga Regional

In der Gruppe 1 der regionalen 2. Liga kam der FC Wabern zu einem eminent wichtigen Heimsieg. Im Abstiegskampf gegen die zweite Equipe von Breitenrain, die erneut auf Spieler aus der ersten Mannschaft zählen konnte, gewann Wabern 1:0. Gabriel Buckson, welcher vor kurzem Schweizer Meister im Futsal mit Minerva Bern geworden ist, buchte den Treffer für den FCW. Dank diesem Sieg gelang es der Mannschaft von Trainer Rolf Rotzetter, den Anschluss an das rettende Ufer wieder herzustellen. Am kommenden Donnerstag (20 Uhr) hat der FCW in Spiez noch ein Nachholspiel zu absolvieren und kann dabei sogar den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffen. Vier respektive fünf Runden vor Ende der Saison ist eigentlich fast wieder die halbe Liga in den Abstiegskampf verwickelt. Spannung bis zum Abschluss der Meisterschaft ist garantiert. ­Dafür dürfte am letzten Wochenende an der Tabellenspitze eine kleine Vorentscheidung gefallen sein. Weil die zweite Mannschaft des FC Köniz im Heimspiel gegen den FC Spiez nicht über ein 1:1-Remis hin­auskam, hat Leader Muri-Gümligen, der spielfrei war, mittlerweile einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Vorstädter. Beide Equipen haben in dieser Saison noch 4 Spiele zu absol­vieren. lüp