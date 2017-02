FC St. Gallen: Aufschwung mit Barnetta

Der FC St. Gallen ist so etwas wie die Wundertüte der Super League. Derzeit läuft es dem Ostschweizer Klub nicht schlecht, in die Rückrunde holte er aus zwei Partien vier Punkte (1:1 in Vaduz, 2:1 gegen Lausanne). Die Ambitionen des Umfelds und der Fans sind wie immer hoch, die Leistungen vermochten in den letzten Jahren aber selten mit den Ansprüchen standzuhalten.

Nun entfachte die Rückkehr von Tranquillo Barnetta nach genau dreizehn Jahren in der Winterpause eine Euphorie in der Fussballostschweiz. Der langjährige Nationalspieler war im Januar 2004 als 18-Jähriger zu Leverkusen gewechselt, spielte jahrelang in der Bundesliga (Hannover, Leverkusen, Schalke, Frankfurt) und zuletzt in den USA bei Philadelphia.

Der gebürtige St. Galler, mittlerweile 31, überzeugte in den ersten Partien mit seinem neuen alten Klub. Bei den Young Boys hat man nicht nur wegen Barnetta grossen Respekt vor der Offensive des Gegners. «Roman Buess und Albian Ajeti sind starke Stürmer», sagt YB-Trainer Adi Hütter. Eher nicht so überzeugend ist dagegen die Defensive St. Gallens, obwohl Talente wie Silvan Hefti und Roy Gelmi im Kader stehen.

Zinnbauers Rettung

Der zarte Aufschwung zuletzt hat Joe Zinnbauer etwas Luft verschafft. Der deutsche Trainer stand im letzten Herbst sehr kurz vor der Entlassung, seit dem 3:2-Sieg in Lugano Anfang November aber läuft es St. Gallen besser. In den letzten sieben Partien haben nur Basel und YB mehr Punkte geholt. «Ich bin sehr zufrieden», sagte Zinnbauer nach dem Sieg zuletzt gegen Lausanne.

«Doch unser Umbau ist noch nicht abgeschlossen.» Der Fokus liege weiter darauf, so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. «Wenn wir 36 Punkte haben, kann man mich nach neuen Zielen fragen», sagte Zinnbauer, der heute Samstag in Bern einen «mutigen Auftritt» seines Teams fordert. «Wir dürfen uns jedoch keine Fehler erlauben, sonst bestraft uns YB wieder.»

Wenn nicht alles täuscht, steht St. Gallen aber vor einem ruhigen Frühling. Den 5. Rang, der im Sommer wohl zur Teilnahme an den Europa-League-Qualifikationsspielen berechtigt, könnte St. Gallen verteidigen – zumal GC tief in der Krise steckt. (Berner Zeitung)