FC Thun: Einmal tief durchatmen

Laupers Premierentor, Hedigers Schmerzen

Captain Dennis Hediger hat sich im Spiel gegen Vaduz verletzt. Wie ernst die Blessur ist, zeigt sich am Montag.



Freud und Leid liegen am Samstagabend in der Stockhorn-Arena nahe beieinander. Während der junge Matchwinner Sandro Lauper den Medienschaffenden über den herrlichen 4:3-Siegtreffer Auskunft gibt, seinem ersten Tor in der Super League, läuft Dennis Hediger an Krücken durch die Katakomben.



Der Captain musste zur Pause ausgewechselt werden, es wird vermutet, dass er sich eine Quetschung des Oberschenkelmuskels oberhalb des Knies zugezogen hat. Zur genauen Abklärung macht Hediger heute ein MRI. Es scheint zumindest sehr wahrscheinlich, dass er das Derby nächsten Samstag in Bern verpassen wird.



Reaktion ohne Captain



Sicher ist: Es kommt selten vor, dass der FC Thun ohne Hediger auskommen muss. Diese Saison verpasste er erst zwei Partien, bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Sion war er gesperrt. Beim peinlichen Aus im Cup in Kriens wurde er geschont. Ansonsten war der 30-jährige Dauerläufer immer dabei, immer von Anfang an, nur dreimal spielte er heuer nicht durch.



Es ist ja so eine Sache mit Dennis Hediger. Die einen finden, der FC Thun solle sich von seinem Aggressivleader emanzipieren. Sie finden, er werde überschätzt, sie stört es, hat der Verein kürzlich seinen Vertrag bis 2019 verlängert. Die anderen – sie sind in der Überzahl – halten Hediger für unersetzlich. Trainer Jeff Saibene etwa lobte kürzlich ausführlich die Form seines Führungsspielers.



Und Sportchef Andres Gerber verweist am Samstagabend darauf, dass es beachtlich sei, habe das Team auch ohne Hediger auf den Rückstand reagieren können. Er erwähnt das letzte Mal, als die Nummer 17 vorzeitig hatte den Platz verlassen müssen. Das war vergangenen April in Sitten.



Die Thuner führten damals, nach der Auswechslung Hedigers brach die Equipe auseinander, verlor 1:2. Allerdings: Einen Monat später kam Thun gegen St. Gallen zu einem 2:2, obwohl Hediger bereits nach 25 Minuten beim Stand von 0:0 die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.



Bleibt für Dennis Hediger zu hoffen, dass in den nächsten Wochen nicht weitere Beispiele folgen werden. Denn das würde bedeuten, dass der Routinier länger ausfällt.