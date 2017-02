FC Thun holt sich Marvin Spielmann vom FC Wil

Der FC Thun verpflichtet per sofort den 21-jährigen Flügelspieler Marvin Spielmann. Der Solothurner mit Berner Wurzeln stand zuletzt beim Challenge-Ligisten FC Wil unter Vertrag und wechselt ablösefrei zu Thun.

Am 23. Februar feierte Marvin Spielmann seinen 21. Geburtstag. Nur einen Tag später gab er bekannt, dass er den schwer angeschlagenen Challenge-League-Klub FC Wil verlässt. Nun ist klar, wohin es den gebürtigen Langenthaler zieht: Spielmann unterschrieb beim FC Thun einen Vertrag über drei Jahre plus Option für ein weiteres Jahr.

Dass Spielmann nach seinem Abgang in Wil ablösefrei verpflichtet werden konnte, war für Sportchef Andres Gerber beim Transfer ausschlaggebend: «Wir rechnen damit, dass es im Sommer zu Veränderungen im Kader kommen wird. Obwohl wir nicht geplant haben, bereits jetzt aktiv zu werden, war für uns klar, dass wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen dürfen», sagt Gerber. «Da wir keine Transferzahlungen tätigen müssen, ist die Verpflichtung von Marvin auch hinsichtlich des Budgets des FC Thun Berner Oberland ein zukunftsweisender Entscheid.»

Spielmann startete seine Karriere beim Team Aargau. Nachdem er in der Folge für den FC Baden und den FC Aarau im Einsatz stand, stiess er im vergangenen Sommer zum FC Wil. In insgesamt 41 Einsätzen in der Challenge League und im Schweizer Cup erzielte Spielmann acht Tore und konnte sechs Assists verzeichnen. Desweitern gehört der 21-Jährige dem Kader der U21-Nationalmannschaft an.

Sportchef Gerber freut sich auf den Neuzuzug: «Spielmann passt perfekt ins Profil des FC Thun. Seine Schnelligkeit ist beeindruckend. Dass seine Grossmutter aus Lauterbrunnen stammt, ist das Tüpfelchen auf dem i.» (mib/pd)