FC Vaduz beisst in den sauren Apfel

Lausanne-Sport bleibt beim 0:0 gegen Thun im zwölften Heimspiel in Folge ohne Sieg – und macht wohl trotzdem einen weiteren grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Denn der Tabellenletzte Vaduz verliert in Lugano 1:2.

Nach drei Jahren muss der FC Vaduz wohl zu fast 100 Prozent den Gang zurück in die Challenge League gehen. Die Liechtensteiner können Lausanne-Sport nur noch theoretisch abfangen.

Nach der Niederlage beträgt der Rückstand von Vaduz auf Lausanne-Sport vor den letzten beiden Runden sechs Punkte und 23 Tore. Nach sportlichem Ermessen ist dies nicht mehr aufzuholen.

Wiederum Sadiku

Die Tore für Lugano erzielten Armando Sadiku (16.), der vor einem Jahr mit seinen Treffern den FC Vaduz noch den Ligaerhalt gesichert hatte, sowie Davide Mariani (81.). Das Vaduzer Anschlusstor kam zu spät – Axel Borgmann traf erst in der 92. Minute.

Lugano steht nach dem Heimerfolg definitiv in der Europa-League-Qualifikation. Es ist für die Tessiner die Rückkehr in den Europacup nach 15 Jahren.

Das Spiel auf der Lausanner Pontaise war so trostlos, wie es das Resultat vermuten lässt. Erst in der letzten Viertelstunde gab es wenigstens zwei gefährliche Szenen vor den beiden Toren. Zunächst blockierte Thuns Keeper Francesco Ruberto in der 80. Minute einen Abschluss von Nicolas Gétaz nach einem stehenden Ball auf der Linie (oder womöglich sogar erst dahinter?), fünf Minuten später wurde auf der anderen Seite ein Schuss von Thuns Stefan Glarner von einem Lausanner Verteidiger geblockt.

Wie geht es in Lausanne weiter?

Während die Lausanner von einem gewonnen Punkt reden können, verpassten es die Thuner, näher an die Europa-League-Plätze heranzurücken. Mit einem Erfolg hätten sie zum fünftklassierten FC Luzern aufschliessen können. Immerhin: Die Berner Oberländer blieben zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen.

Wie es in Lausanne nach der Sommerpause konkret weitergeht, ist trotz Ligaerhalt – der Vorsprung auf Vaduz beträgt zwei Runden vor Schluss sechs Punkte und 24 Tore – ist schwierig absehbar. Geld steht nach wie vor nur spärlich zur Verfügung. Diverse ausländische Leaderfiguren dürften sich in Kürze wieder verabschieden. Ein nächster Umbruch droht.

Vieles hängt davon ab, was Trainer Fabio Celestini vorhat. Der Mann, der mit dem Klub seit seiner Ankunft im März 2015 kontinuierlich Fortschritte erzielte, könnte abspringen. In französischen Medien kursieren Spekulationen, wonach der 41-Jährige beim Ligue-1-Vertreter Saint-Etienne als Nachfolger von Christophe Galtier ernsthaft zur Debatte steht.

Resultate, 34. Runde, Samstag:

Lausanne-Sport - Thun 0:0. Lugano - Vaduz 2:1 (1:0).



Rangliste:

1. Basel 33/80 (84:31). 2. Young Boys 33/62 (68:43). 3. Lugano 34/50 (50:59). 4. Sion 33/49 (56:50). 5. Luzern 33/43 (56:62). 6. Thun 34/41 (55:62). 7. Grasshoppers 33/37 (44:53). 8. St. Gallen 33/37 (37:51). 9. Lausanne-Sport 34/35 (50:58). 10. Vaduz 34/29 (42:73).

Lausanne - Thun 0:0

3443 Zuschauer. - SR Pache.

Lausanne: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Gétaz; Custodio (63. Margairaz), Maccoppi, Pasche; Campo (77. Araz), Torres, Ben Khalifa.

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Reinmann, Facchinetti; Tosetti (82. Schirinzi), Hediger, Geissmann, Spielmann (64. Fassnacht); Sorgic, Rapp (72. Peyretti).

Bemerkungen: Lausanne ohne Kololli (gesperrt), Blanco, Frascatore, Margiotta (alle verletzt), Thun ohne Ferreira, Bigler, Schindelholz, Bürki, Zino, Lauper (alle verletzt). Verwarnungen: 35. Maccoppi, 42. Glarner, 69. Tosetti (alle Foul).



Lugano - Vaduz 2:1 (1:0)>br> 4019 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 16. Sadiku (Mihajlovic) 1:0. 81. Mariani 2:0. 92. Borgmann 2:1.

Lugano: Salvi; Cümart, Sulmoni, Golemic; Crnigoj (7. Rouiller), Mariani, Vécsei (82. Rey), Sabbatini, Mihajlovic; Alioski (75. Carlinhos), Sadiku.

Vaduz: Siegrist; Borgmann, Bühler, Grippo, Göppel (71. Turkes); Konrad, Ciccone, Stanko (46. Mathys), Kukuruzovic; Zarate (46. Janjatovic), Avdijaj.

Bemerkungen: Lugano ohne Jozinovic, Rosseti (beide verletzt), Vaduz ohne Hasler, Costanzo, Burgmeier, Pfründer, Brunner, Jehle (alle verletzt), Kaufmann (rekonvaleszent). Verwarnungen: 13. Grippo (Foul), 26. Alioski (Unsportlichkeit), 71. Konrad, 86. Janjatovic (beide Foul).



