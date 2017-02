Fekete wechselt leihweise zu Chiasso

Nach Biel, Vaduz und Aarau wird YB-Verteidiger Thomas Fekete erneut ausgeliehen. Diesemal zum Challenge-League-Klub Chiasso, dort wird der 21-Jährige bis Saisonende zu Spielpraxis kommen, wie die sportliche Führung der Young Boys am Montag mitteilte.

Fekete ist ein «Eigengewächs» der Young Boys. Nach seinem Einsatz in der Juniorenabteilung des Vereins debütierte er im September 2013 bei der 1. Mannschaft. Zur Rückrunde der Saison 2014/15 wurde Fekete zuerst für ein halbes Jahr an den FC Biel ausgeliehen und später an den FC Vaduz. Im Oktober 2015 zwang ein Kreuzbandriss den Youngster zu einer langen Pause. Im Sommer darauf absolvierte er bei YB sein Reha-Programm, wurde im letzten Herbst dann aber erneut ausgeliehen – dieses Mal an Aarau. (mib/pd)