Fertig lustig: Der Pasteten-Goalie muss zurücktreten

Er hat seine etwas mehr als 15 Minuten Ruhm weidlich genossen: Wayne Shaw, der 150 Kilogramm schwere Ersatzgoalie von Sutton United, dem Fünftligisten, der am Montag im FA-Cup gegen Arsenal antreten konnte. Erst saugte er medienwirksam den Platz vor der Arsenal-Ersatzbank, dann zeigte er sich in der Halbzeitpause in der Bar. Und schliesslich biss er in der 82. Minute genüsslich und vom TV live übertragen in eine Fleischpastete.

Shaw wurde damit weltweit zur Kultfigur. Jetzt allerdings ist fertig lustig. Der Club hat den Ersatzgoalie, der auch als Teil des Coaching-Teams amtete, zum Rücktritt aufgefordert. Und Shaw hat akzeptiert. Im Verein ist es nicht gut angekommen, dass er sich im Interesse der Öffentlichkeit gebadet hat, obwohl es doch die anderen Spieler gewesen waren, die den Amateurclub in die fünfte Runde des englischen Pokals gebracht hatten. «Er hat dem Team das Scheinwerferlicht gestohlen», klagte Trainer Paul Doswell.

Mindestens so schwer dürfte wiegen, dass unterdessen sowohl die englische Wettspielbehörde als auch der englische Fussballverband FA eine Untersuchung gegen Shaw und das Wettbüro «Sun Bets» eingeleitet hat.

Eine Wette, dass er in die Pastete beisst

Vor dem Spiel hatte «Sun Bets» eine 8-1-Wette angeboten, in der darauf gesetzt werden konnte, dass Shaw während der Partie eine Pastete essen werde. Alles deutet darauf hin, dass sich das Wettunternehmen einen Werbegag ausgedacht hat. «Sun Bets» hatte zuvor für die Cuppartie gegen Arsenal das Trikotsponsoring von Sutton übernommen.

Zum Problem für Shaw könnte werden, dass er zugegeben hat, bereits vor dem Spiel von dieser Wette gewusst zu haben. «Ein paar der Jungs haben mich vorher gefragt, was es mit mir und dieser Wette auf sich habe. Ich sagte, ich hätte den ganzen Tag nichts gegessen, also würde ich später vielleicht etwas reinhauen», erzählte Shaw nach dem Spiel, «es gab da diese 8-1-Wette, und ich wollte mir auf Kosten der Wettfirma einen kleinen Scherz erlauben. Alle Auswechslungen waren schon durch und wir lagen 0:2 zurück.»

Wayne Shaw To Eat A Pie Live On Air = 8/1https://t.co/RbjPZpZ6NK #FACup #SUTARS pic.twitter.com/0YbfWbsHJh — Sun Bets (@SunBets) February 20, 2017

Untersucht wird nun, ob Shaw bewusst in eine Wette eingegriffen – und damit gegen FA- und Wettregeln verstossen hat. Der Goalie bestreitet, selbst auf seinen Biss in die Pastete gesetzt zu haben. Aber er gab zu: Vielleicht hätten ein paar seiner Kumpels mit der Wette den Preis des Eintrittstickets zurückgewonnen. «Sun Bets» gibt an, einen fünfstelligen Betrag an Wetter ausbezahlt zu haben, die darauf gesetzt hatten, dass Shaw wirklich in eine Pastete beisst.

Ob das reicht, um ernsthafte Probleme zu bekommen? Shaw hat in Gary Lineker schon mal einen prominenten Fürsprecher gewonnen. Das Ganze sei doch klar ein Scherz gewesen, meint der ehemalige englische Nationalstürmer. Schliesslich sei die Wettfirma selbst schuld, wenn sie auf etwas so Doofes wie Pasteten-Essen im Fussball wetten lasse.

Come on it's a bit of fun. If the bookies lay odds on something as daft it serves them right. Seems you can't have your pie and eat it too. https://t.co/IQYO5fHdNt — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2017

Doch das wird Shaw vorerst auch nicht trösten. Ebenso wenig wie das Angebot der Supermarkt-Kette Morrison, die den Goalie als «Pie-Tester» engagieren will. Und ihm als Bezahlung ein Jahr lang Pasteten frei Haus bietet. Ein lustig gemeintes Angebot, das durch Shaws erzwungenen Rücktritt viel von seinem Witz verloren hat.

«Das war ein sehr ernüchternder Tag», sagte Trainer Paul Doswell gegenüber Sky News: «Wayne ist von den Ereignissen der letzten Tage mitgerissen worden und er hat einen Fehler gemacht. Jetzt ist er am Boden zerstört und er kann überhaupt keine Freude mehr empfinden, nachdem die Situation eben noch so lustig gewesen ist.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)