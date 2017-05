Geschafft – Der FCZ steigt wieder auf

Der Aufstieg des FC Zürich in die Super League steht fest. Der Stadtklub kann von Verfolger Xamax nicht mehr eingeholt werden, weil die Neuenburger in der auswärts gegen Schaffhausen 1:2 verlieren.

Der FCZ hatte sein Spiel gegen Servette bereits am Mittwoch ausgetragen und war dabei auf dem Letzigrund nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dass Xamax in Schaffhausen verlieren würde, kam nicht unerwartet. Die von Murat Yakin trainierten Schaffhauser holten in der Rückrunde bislang 35 Punkte – mehr als alle anderen Teams der Challenge League und beispielsweise vier mehr als der FC Zürich.

Das 2:1 gegen Xamax war der siebte Sieg in Folge bei einem Torverhältnis von insgesamt 22:2. Das wegweisende Schaffhauser 1:0-Führungstor zum Sieg, der dem FCZ den vorzeitigen Aufstieg bescherte, erzielte der Brasilianer Paulo «Paulinho» Menezes kurz vor der Pause. In der 67. Minute sorgte Danilo Del Toro für die Entscheidung.

Das Anschlusstor von Xamax fiel durch Dante Senger erst zwei Minuten vor dem Ende.

Schaffhausen - Neuchâtel Xamax 2:1 (1:0). 1366 Zuschauer SR Schärli. Tore: 45. Paulinho 1:0. 67. Del Toro 2:0. 89. Senger 2:1. Bemerkung: 72. Pfostenschuss von Karlen (Xamax). Le Mont - Aarau 1:0 (0:0). 250 Zuschauer. SR Erlachner. Tor: 55. Savic 1:0. Wohlen - Chiasso 0:1 (0:1). 428 Zuschauer. SR Superczynski. Tor: 26. Carte Said 0:1.

Rangliste: 1. Zürich* 33/79 (84:28). 2. Neuchâtel Xamax FCS 33/69 (60:31). 3. Servette 33/53 (51:43). 4. Schaffhausen 33/48 (60:52). 5. Aarau 33/42 (53:60). 6. Winterthur 33/38 (40:54). 7. Wohlen 33/36 (40:54). 8. Chiasso 33/33 (37:56). 9. Le Mont 33/33 (27:49). 10. Wil 33/28 (30:55). - * = Aufsteiger in die Super League. (kaf)