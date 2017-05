Gleiche Trainer, gleiches Theater

Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, bleibt meistens ein weiteres Hintertürchen offen. So läuft das beim FC Sion, seit Christian Constantin als Alleinherrscher auftritt. In seinen zwei Amtszeiten (1992 bis 1997, 2003 bis heute) hat der Präsident 44 Trainerwechsel vollzogen. Das ist eindrücklich und wohl kaum zu überbieten. Aber noch skurriler ist die Tatsache, dass 13 Coachs zwei- oder gar dreimal bei den Wallisern tätig gewesen sind (siehe Tabelle).

Von A(ndrey) bis Z(ermatten) waren sie fast alle da. Kultfiguren wie Gilbert Gress, einstige Stars wie Gennaro Gattuso, Vulkane wie Marco Schällibaum, Professoren wie Uli Stielike, Ausbildner wie Pierre-André Schürmann, Choleriker wie Gabet Chapuisat. Funktioniert hat es eigentlich nie, auch wenn Sion in Constantins Ära siebenmal den Cup gewonnen hat.

Die wenigsten Trainer haben eine Saison lang durchgehalten, nicht einer durfte 2 Jahre am Stück bleiben. «Sind die Resultate nicht so, wie ich es erwarte, dann muss ich handeln», sagt Constantin, der selber dreimal interimistisch an der Seitenlinie gestanden ist. Den oft geäusserten Vorwurf, er mache mit seiner fehlenden Geduld vieles kaputt, mag er nicht mehr hören. «Die Frage ist, wie man Geduld definiert. Marco Schällibaum wollte ich nach fünf Tagen entlassen. Aber ich wartete lange zu.» Ach ja: Schällibaum blieb 45 Tage im Amt.

«Das weiss doch jedes Kind»

Constantin wechselt Trainer wie Kleinkinder den Schnuller, längst dürfte er einen zweistelligen Millionenbetrag an Abfindungen ­gezahlt haben. Stellen sich die Fragen, weshalb er oft auf Übungsleiter zurückgreift, die er schon einmal in die Wüste schickte. Und weshalb die Geschassten mir nichts dir nichts wieder angekrochen kommen. Laurent Roussey ist einer von ihnen, der Franzose wurde im Herbst 2013 gerade einmal anderthalb Jahre nach seiner Entlassung aufs Neue (natürlich kurzfristig) engagiert.

In der Phase dazwischen hatten wahnsinnigerweise zehn Trainer ihr Glück versucht. Insofern erstaunt es, spricht Roussey im Zusammenhang mit Constantin von einem Ehrenmann. «Er hat sich stets korrekt verhalten, noch heute haben wir regelmässig Kontakt.» Wer den Trainerjob in Sion annehme, setze sich auf einen Schleudersitz. «Aber man weiss mehr als sonst wo, woran man ist. Nur eine Person hat das Sagen, es gibt kein Hintendurchgetratsche. Du weisst bald einmal: Verlieren wir, musst du gehen. Das passiert nicht Knall auf Fall wie in anderen Vereinen.» Roussey meint, Constantin benötige Leute um sich, die er kenne, Leute, welche sich von den speziellen Rahmenbedingungen nicht abschrecken liessen. «Ich bin ehrlich: Ruft er mich morgen an, gehe ich ein drittes Mal hin.»

Bereits dreimal in Sion tätig gewesen ist Didier Tholot. Es gebe nicht 1000 lukrative Trainerjobs in der Schweiz, sagt der einstige YB-Stürmer, «wenn mich ein Topklub will, dann sage ich nicht Nein». Selbst nach der dritten Freistellung sei er nicht im Stolz verletzt gewesen, schliesslich sei das Fussballbusiness nicht mit der Privatwirtschaft vergleichbar. «Christian wird sich nie ändern. Er verzichtet auf Kontinuität. Aber das weiss doch mittlerweile jedes Kind. Und jeder Coach weiss, worauf er sich in Sion einlässt – inklusive guten Lohns.»

Tholot sagt, er verstehe deshalb das Gejammer einiger Berufskollegen nicht, wenn diese sich etwa über Constantins öffentlich gestellte Ultimaten beschwerten. Er bezeichnet den Vereinsvorsitzenden im positiven Sinn als aus dem Raster fallenden Zeitgenossen. «Einmal hat er mich angerufen und um fussballerischen Rat gefragt. Das war drei Tage, nachdem er mich entlassen hatte. So läuft das bei ihm. Er will keinen Krieg.»

«Vom Regen in die Traufe»

Natürlich gibt es hin und wieder auch in Sitten Trennungskrach. Umberto Barberis, der 1993 und 2008 engagiert wurde, sagt, er werde nie mehr ein Wort über den Präsidenten verlieren. Der Sittener liess sich ein zweites Mal verpflichten, weil er arbeitslos gewesen war. «Ich kam vom Regen in die Traufe. In Sion arbeiten immer wieder die gleichen Trainer – und es gibt immer wieder das gleiche Theater.» Unter den Coachs wird, zumindest gegen aussen, aber vorwiegend positiv über Constantin gesprochen. Jochen Dries meint, dieser neige zwar zu nicht durchdachten Hauruck­aktionen. «Aber er besitzt Klasse, serviert die Leute nicht einfach ab. Deshalb kommen sie wieder.» In Sion laufe es nicht wie in anderen Vereinen. «Das weiss Christian. Darum entscheidet er sich für Trainer, die mit seiner ungewöhnlichen Einstellung vertraut sind.»

«Im Wallis ist der Trainer nicht so wichtig, wie er sein sollte. Es gibt ihn nur, weil der Verband das verlangt.»Jochen Dries

Kritiker monieren, Sion brauche einen Sportchef, weil Constantin über ein zu kleines Beziehungsnetz verfüge. Was Dries verneint. Er sagt: «Im Wallis ist der Trainer nicht so wichtig, wie er sein sollte. Es gibt ihn nur, weil der Verband das so verlangt. Die Entscheidungen aber trifft fast immer jemand anderes.»

«Bei mir ist ein Monat lange»

Christian Constantin selbst hält fest, er werde seine Vorgehensweise nicht mehr ändern. Doch ist es nicht seltsam, einen Coach zu engagieren, nachdem man ihn zweimal für untauglich befunden hat? Es gebe nicht nur gute und schlechte Trainer, sondern auch solche für eine bestimmte Aufgabe, für einen bestimmten Moment, sagt der 60-Jährige. «Männer werden im Alter besser, das ist ein Fakt. Und sie kommen gerne zurück, weil sie mir eins auswischen wollen. Sie wollen zeigen, dass ich keine Ahnung habe, dass ich mich getäuscht habe.»

Seit der Beurlaubung Peter Zeidlers geniesst Sébastien Fournier – sagen wir es mal so – das Vertrauen des Präsidenten. Auch er war schon da, wurde gefeuert, weil er Indiskretionen ausgeplaudert hatte. Laut Constantin darf Fournier («eine Offerte von Sion darf man nicht ausschlagen, egal was geschehen ist») nicht nur am Sonntag im Heimspiel gegen die YB an der Linie stehen, sondern bis Ende Saison bleiben. «Sie ist ja in einem Monat vorbei.» Wobei Constantin ungefragt und mit erfrischender Selbstironie anfügt: «Bei mir ist ein Monat ziemlich lange.» (Berner Zeitung)