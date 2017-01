Guardiola lässt Frust freien Lauf

Er hätte durchaus besser gelaunt sein können. Zwei Tage nach dem 0:1 bei Liverpool startete Pep Guardiola mit Manchester City mit einem 2:1-Sieg gegen Burnley ins Jahr 2017. Dennoch watschte er zuerst in der Mixed Zone den BBC-Journalisten beim Interview ab, und nahm seine schlechte Laune gleich noch mit an die anschliessende Pressekonferenz.

Sie hätten gegen verschiedene Umstände ankämpfen müssen, bemerkte Guardiola. Es war sofort klar, dass der Spanier damit die Leistung von Schiedsrichter Lee Mason ansprach. Bereits nach einer halben Stunde schickte Mason City-Mittelfeldspieler Fernandinho vom Platz – immerhin dessen dritter Platzverweis in den letzten sechs Spielen.

Ob sich Fernandinho in dieser Situation intelligenter hätte verhalten müssen, wurde Guardiola gefragt. «Aber natürlich, es ist immer Manchester City schuld», ätzte er zurück. Sein Team versuche Fussball zu spielen, andere Umstände könne er nicht beeinflussen. Dem BBC-Journalisten weigerte er sich, eine Einschätzung abzugeben, ob der Platzverweis gerechtfertigt gewesen war: «Sie sind der Journalist, nicht ich. Fragen Sie doch den Schiedsrichter selber.»

Fernandinho's challenge was so bad it actually took out two men... #MOTD2 pic.twitter.com/ZQ14NnXLkn