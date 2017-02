Juve-Joker entscheiden Partie in Porto

Juventus Turin kann in der Champions League mit den Viertelfinals planen. Der Leader der Serie A siegt im Achtelfinal-Hinspiel auswärts in Porto 2:0. Der FC Sevilla gewinnt gegen Leicester City 2:1.



Auch ohne ihren suspendierten Abwehrchef Leonardo Bonucci bot Juventus in Porto eine souveräne und abgezockte Leistung. Nach dem frühen Platzverweis gegen Alex Telles, der in der 27. Minute nach einem Foul an Stephan Lichtsteiner die Gelb-Rote Karte sah, kontrollierten die Gäste die Partie ohne Mühe. Die kurz zuvor eingewechselten Marko Pjaca (72.) und Dani Alves (74.) entschieden mit ihren Toren in der Schlussphase die Partie zugunsten des Favoriten.



Leicester in Sevilla chancenlos



Das 2:1 im Duell zwischen dem FC Sevilla und Leicester City war schmeichelhaft für die Gäste aus der Premier League. Joaquin Correa, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0, war in der ersten Halbzeit mit einem schwach getretenen Foulpenalty an Kasper Schmeichel, dem mit Abstand besten Akteur auf Seiten Leicesters, gescheitert. Die Andalusier erarbeiteten sich zudem ein halbes Dutzend weitere erstklassige Torchancen.



Formkrise hält an



Die Gäste aus den englischen Midlands boten einen über weite Strecken schwachen Auftritt und konnten auch in Sevilla ihre nationale Formkrise nicht kaschieren. Dank des Treffers von Jamie Vardys, dem ersten in der Champions League des letztjährigen Topskorers, hat die Mannschaft des in der Kritik stehenden Claudio Ranieri in drei Wochen aber intakte Chancen, bei seiner ersten Teilnahme in der Königsklasse in die Viertelfinals einzuziehen.



FC Porto - Juventus Turin 0:2 (0:0)

49'229 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 72. Pjaca 0:1. 74. Dani Alves 0:2.

FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo Pereira; Herrera, Neves (60. Corona), Brahimi (73. Jota); André Silva (30. Layun), Soares.

Juventus Turin: Buffon; Lichtsteiner (73. Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (67. Pjaca), Dybala (86. Marchisio), Mandzukic; Higuain.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Bonucci (intern suspendiert). 28. Gelb-Rote Karte gegen Telles. 45. Pfostenschuss von Dybala.



FC Sevilla - Leicester City 2:1 (1:0)

38'834 Zuschauer. - SR Turpin (FRA).

Tore: 25. Sarabia 1:0. 62. Correa 2:0. 73. Vardy 2:1.

FC Sevilla: Rico; Rami, Lenglet (55. Carrico), Escudero; Mariano, Vitolo, N'Zonzi, Nasri, Sarabia; Jovetic, Correa (63. Iborra).

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi; Albrighton (88. Amartey), Mahrez, Musa (58. Gray); Vardy.

Bemerkung: 14. Schmeichel wehrt Foulpenalty von Correa ab.

(fsc/SDA)