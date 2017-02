«Keine tote Truppe»

Uli Forte kommt ohne Schuhe zur Pressekonferenz in die Saalsporthalle, dafür hat der FCZ-Trainer eine Trillerpfeife und einen kleinen Schlüssel an einem Band um seinen Hals gehängt. Die Pfeife wird er in dieser Woche einige Male gebraucht haben, es gab im Training wohl genug zu korrigieren nach nur einem Punkt in den ersten beiden Spielen der Rückrunde. Der kleine Schlüssel hingegen ist Indiz für Fortes Suche nach dem passenden Schloss, um die Türe zu öffnen, welche zurück auf den Erfolgsweg führt. Dass Forte den richtigen Schlüssel gefunden hat, können seine Spieler auf dem Kunstrasen in Wil beweisen.

In der Vorrunde hat der FCZ in Wil nur unentschieden gespielt, Forte sieht den Grund dafür in eben diesem Kunstrasen, auf dem der FCZ «in den ersten 30 Minuten Mühe hatte». Deshalb liess er seine Mannschaft in dieser Woche zweimal auf dem schnellen, künstlichen Belag trainieren. Dort war auch die zuletzt anfällige Innenverteidigung Thema. Ivan Kecojevic trainierte wieder, ob er neben dem gesetzten Alain Nef zum Einsatz kommen wird, ist wegen seines Fitnesszustands noch fraglich. Mit Mirlind Kryeziu hat Forte aber gegen Xamax einen Spieler gefunden, der «seinen Job gut gemacht hat».

Im Sturm lobt Forte den Neuzugang Raphael Dwamena, der gegen Xamax mit dem Debüt in der Startelf dank einem Assist eine gute Visitenkarte abgegeben hat: «Er ist ein Mann mit Wucht, Schnelligkeit und einem feinen linken Fuss.» Ob sein Team zurück zum Siegen finden kann, liege aber vor allem an der Einstellung: «Jeder Spieler muss sich bewusst sein, dass Siege kein Selbstläufer sind. Dafür müssen wir mehr investieren.»

Ganz unterschiedliche Sorgen

Klartext habe er gesprochen, damit seine Spieler noch mehr Einsatz geben und sich den Sieg gegen Wil verdienen. In der Ostschweiz wären die Verantwortlichen des FC Wil derweil froh, zwei Spiele ohne Sieg fast schon als sportliche Baisse bezeichnen zu können. Nach dem Ausstieg des türkischen Investors Mehmet Nazif Günal sind der enttäuschende 5. Rang und 22 Punkte Rückstand auf Leader FCZ in den Hintergrund gerückt, Sorgen ums Überleben des Traditionsvereins stehen an erster Stelle.

«Deshalb ist der Moment, um gegen den FC Wil zu spielen, nicht unbedingt gut», meint Uli Forte, der als ehemaliger Trainer des FC Wil noch immer mit dem Verein verbunden ist. Es ist auch der Ort, wo seine Trainerkarriere im bezahlten Fussball begann, weshalb ihm diese Situation für den Club auch leidtue. Kein guter Moment für den FCZ sei es auch, weil diese 90 Minuten Fussball den Wil-Spielern guttun können und eine Möglichkeit sind, abzuschalten von den eigentlichen Problemen.

Forte erwartet deshalb eine Mannschaft, die «Gas gibt» und ganz sicher «keine tote Truppe», sondern eine, «die um ihr Leben rennt». Er wirkt gut informiert, er habe Zeitung gelesen, und sagt trotzdem, dass Wils Krise in seinem Team kein Thema sei. Um wenig später hinzuzufügen, dass sie dies nicht sein sollte.

Als die Pressekonferenz schon beendet scheint, fragen nicht mehr die Journalisten ihn, sondern Forte fragt sie, ob sie noch mehr Informationen zu Wil hätten. Der gut gelaunte, selbstsichere Zürcher lässt eine kleine Unsicherheit aufblitzen, es scheint, als ob er nicht genau wisse, was ihn beim nächsten Meisterschaftsspiel wirklich erwartet. Umso mehr hofft er, dass das Spiel gegen Wil doch zu einem guten Moment stattfindet, «weil wir uns durchsetzen». Und Forte die Gewissheit hätte, dass er das richtige kleine Schlüsselchen gefunden hat, um die Türe zum Erfolg aufzustossen. (tim) (Bernerzeitung.ch/Newsnet)