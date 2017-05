Kinder in Bern, Kindergeburtstag in Luzern

Theoretisch benötigt YB bei 5 ausstehenden Partien in dieser Saison und 14 Punkten Vorsprung auf den Dritten Sion noch 2 Zähler, um den 2. Platz zu fixieren. Aber natürlich gibt es spätestens seit dem 1:0-Sieg vor Wochenfrist in Sitten überhaupt keine Zweifel mehr daran, dass die Young Boys auch in diesem Sommer die Champions-League-Ausscheidung bestreiten dürfen. «Wir absolvieren noch einige Partien gegen Teams, für die es um viel geht», sagt Trainer Adi Hütter. «Also bleiben wir konzentriert.»

Respektable Kulisse

Am Sonntag gegen den FC Luzern, der um die Teilnahme am Europacup kämpft, dürfte es eine respektable Kulisse im Stade de Suisse geben (16 Uhr). Bis Freitagmittag waren über 18 000 Karten verkauft worden. Es ist Kids Day, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren bezahlen nur 5 Franken Eintritt – zudem sind heute im Stade de Suisse zwischen 12 und 16 Uhr Kassen geöffnet. Teilnehmer des Bären-GP können dort den Ticketgutschein für das YB-Heimspiel am Sonntag gegen eine Eintrittskarte eintauschen.

Saisonende für Sanogo

YB muss gegen den FCL auf Sékou Sanogo verzichten. Die Saison des kräftigen Ivorers ist zu Ende, er leidet an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel, sollte aber zur Vorbereitung auf die nächste Saison wieder zur Verfügung stehen. Irgendwann im Sommer wird auch Torjäger Guillaume Hoarau zurückerwartet. Nach seiner schweren Hüftluxation vor ein paar Wochen ist der Franzose bereits wieder im Training, natürlich noch ohne Ball und nur mit sanften Übungen. «Aber er ist glücklich und macht einen sehr guten Eindruck», sagt Trainer Hütter.

«Wir sind mental tot. Zum Glück können wir nicht mehr absteigen.»



Luzern-Trainer Markus Babbel

Beim FCL ist derweil – mal wieder – mächtig Stunk im Haus. Alle streiten mit allen, so erhält man den Eindruck, die Unstimmigkeiten werden in der Öffentlichkeit ausgetragen, es ist ein mediales Spektakel mit Fragezeichen. Die Stimmung in Luzern ist auf dem Tiefpunkt, Trainer Markus Babbel meinte nach dem 1:3 vor wenigen Tagen in Thun: «Das ist alles ein Kindergeburtstag.» Es war noch eine der harmloseren Aussagen des Deutschen, der seine Spieler scharf attackierte, ihnen etwa ein schweres Mentalitätsproblem und Genügsamkeit vorwarf. «Wir sind mental tot», sagte Babbel. Und: «Zum Glück können wir nicht mehr absteigen.»

Auch Schneuwlys im Fokus

Luzern ist Fünfter, nur zwei Punkte hinter Sion, bestreitet aber eine lausige Rückrunde. Die Probleme sind vielfältig, und es wirkt nicht so, als ob Babbel und die Mannschaft eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Dem Talent Nicolas Haas sprach der Coach sogar die Super-League-Tauglichkeit ab. Weil Babbel aber noch einen Vertrag bis 2018 besitzt, käme eine Entlassung den Verein teuer zu stehen. Zumal der FC Luzern pro Saison rund zwei Millionen Franken Minus erwirtschaftet. Ende Woche meinte Babbel, er habe die Spieler mit seiner Kritik nur reizen wollen.

In Luzern tobt ein Machtkampf mit vielen Einflüsterern, CEO Marcel Kälin und Verwaltungsrat Marco Sieber stehen stark im Gegenwind. Sie verpflichteten vor wenigen Tagen den unerfahrenen Remo Meyer, einst als Profi auch in Luzern tätig, als neuen Sportchef. Zudem bekommen selbst verdienstvolle Fussballer den radikalen Sparkurs zu spüren. Marco Schneuwly, der in den letzten drei Saisons 46 Tore für den FCL erzielte, müsste angeblich auf rund 40 Prozent des Lohnes verzichten, möchte er länger als bis 2018 in Luzern bleiben. Dann enden die Kontrakte der Brüder und langjährigen YB-Spieler Marco (32) und Christian Schneuwly.

Für Marco Schneuwly, mit 13 Saisontreffern immer noch einer der besten Stürmer der Liga, ist das besonders bitter, weil er einst keine Freigabe erhielt, als Sion mit einem äusserst lukrativen Sechsjahresvertrag lockte. (fdr)